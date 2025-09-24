Yolanda Díaz pide a Exteriores que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al Ministerio de Exteriores que "haga todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad" de la Global Sumud Flotilla (GSF), que ha denunciado explosiones, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones. "La Flotilla a Gaza debe ser protegida según el derecho humanitario. Pedimos a los países en tránsito y al Ministerio de Exteriores que hagan todo lo que esté en su mano para garantizar su seguridad", ha escrito mediante un mensaje en la red social 'Bluesky'. La también ministra de Trabajo ha exigido a Israel que "cese los ataques y amenazas y permita su llegada con ayuda humanitaria". El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha demandado también al Gobierno que proteja a la tripulación de la flotilla "ante las amenazas del Gobierno genocida de Israel". El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias para que Exteriores y Defensa informen sobre qué medios están poniendo para garantizar la seguridad de la flotilla". También cuestiona al Ejecutivo si piensa romper definitivamente todas relaciones con el "Estado genocida de Israel" y si valora "solicitar a las Naciones Unidas ejercer la responsabilidad de defender también militarmente en Gaza".