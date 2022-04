Yolanda Díaz responde a Pablo Iglesias que su liderazgo lo decidirá "la gente" si da el paso

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido hoy al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que su liderazgo lo decidirá "la gente" si finalmente da el paso para liderar una candidatura en el espacio político que ocupa.

Así lo ha afirmado al ser preguntada qué opinaba de que Pablo Iglesias haya dicho que Yolanda Díaz existe gracias a Podemos. El ex secretario general de Podemos aseguró ayer en la presentación de sus memorias que Yolanda Díaz no existiría si no hubiera sido ministra y vicepresidenta porque hubo un núcleo de dirigentes de Podemos que dijeron que había que gobernar.

La respuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno es que los liderazgos "los decide la gente". Y ha añadido que en su caso particular, tiene previsto iniciar un proyecto de "escucha" que se prolongará durante unos seis meses y del que saldrá su decisión personal de si da el paso para liderar una candidatura en el espacio político que ocupa.

En una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, Díaz ha explicado que, independientemente de la "decisión" que adopte ella, el espacio en el que está "trabajando va a concurrir a las elecciones". "Por eso el presidente del Gobierno tiene razón", ha dicho, en referencia a que el futuro pasa por una "coalición progresista" o "el modelo Feijóo con la extrema derecha".

En declaraciones a los medios antes de participar en una conferencia organizada por la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Ciencias Políticas, la vicepresidenta ha reivindicado que "los liderazgos los decide, afortunadamente, la ciudadanía".

Yolanda Díaz, en una entrevista en la Radio Galega, ha dicho que "el presidente del Gobierno tiene razón", porque "no hay fórmulas antiguas" del bipartidismo, que "revive Feijóo" y "no es real". "No va a gobernar un partido solo, solo va a haber dos posibilidades: un gobierno progresista o el modelo Feijóo con la extrema derecha".

Preguntada en la entrevista por si en ese espacio estará Podemos, Yolanda Díaz ha enfatizado que "lo que tiene que saber la ciudadanía, cuando se haga en este proceso" es que si ella da el paso adelante, "va a decidir la ciudadanía". "A mí no me elige nadie, ya lo dije, soy libre, agradezco el reconocimiento de todas las personas, pero voy a decidir con absoluta libertad y, por supuesto, si diese un paso adelante, seré sometida a un proceso de escrutinio democrático, como haría con todo el mundo", ha remarcado.

El proceso en galicia

"Los liderazgos en último extremo los decide la gente", ha remarcado la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien, a renglón seguido, ha apuntado que en la jornada del martes mantuvo un encuentro con Martiño Noriega y Xulio Ferreiro, exalcaldes de Santiago y A Coruña por las 'mareas', además de con la actual portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois.

Sobre la construcción del proyecto que la mandataria gallega está llamada a liderar de cara a las próximas elecciones generales y sus apoyos en la política gallega, Díaz ha aseverado que no pondrá "trabas" para, así, "contar con todo el mundo".

"Siempre digo que no tenemos fronteras en nuestro país, porque somos 'arraianos' (denominación para las personas que viven junto a la 'raia' --frontera--) y como somos arraianos no quiero ponerme ni fronteras ni título", ha apuntado antes de subrayar que su intención es articular un proyecto "capaz de movilizar la esperanza" para avanzar hacia un "cambio" político en el que ve necesario contar "con todas las manos, los corazones y la inteligencia".

Así, en la entrevista en la Radio Galega, Yolanda Díaz afirmó que "sin lugar a dudas" habrá candidaturas en Galicia del espacio que surja del proceso que va a abrir. "No se puede construir un proyecto político para España sin Galicia", ha manifestado, antes insistir en que se trata de un proceso de "escucha, que va a ser amplio, con muchas singularidades" y en el que los partidos "pues claro" que estarán en el tramo final, pero entiende que no deben de ser el "centro de atención".

En cuanto a si se ve volviendo a Galicia, Yolanda Díaz ha manifestado que ella es "gallega" y "ejerce" como tal "todos los días", al respecto de lo que ha hecho referencia al salario mínimo interprofesional, como una medida en la que pensó en los gallegos por sus salarios más bajos.

"Siempre estoy tentada en volver a Galicia, nunca dejo de irme. Pero ahora estoy centrada en este proceso, soy vicepresidenta del Gobierno y en breves tiempos arrancaré estos proyectos de escucha", ha remarcado Díaz.

La ministra de Trabajo, que en la entrevista también ha reivindicado la acción de su departamento en la pandemia frente a las políticas que --según ella-- hubiese implantado un gobierno del PP, ha defendido que "hay un espacio para un proyecto diferente, moderno" y con una sanidad y educación de "calidad".

Por otro lado, preguntada por si se reunirá con las familias de los marineros del Villa de Pintaxo, Yolanda Díaz ha enviado su "apoyo y solidaridad", ha manifestado que no le "consta" petición personal hacia ella. También ha apuntado que no es competencia de ella y ha indicado que el Gobierno le "consta" que estuvo en Galicia y "se hizo lo que se podía hacer", tras lo que volvió a manifestar su "respeto" con sus colegas de gabinete al respecto de las competencias de cada uno.