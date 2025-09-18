Yolanda Díaz, sobre el decreto de embargo de armas: "No hay discusión posible, irá al Consejo de Ministros el martes"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha proclamado con "contundencia" que el Gobierno debe aprobar el martes el decreto de embargo a la compraventa de armas con Israel, apremiando a cesar toda relación comercial con el Ejecutivo "criminal" que dirige Benjamin Netanyahu.

"No hay discusión posible (en el seno del Gobierno), ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes", ha enfatizado en declaraciones a los medios al acudir a un acto organizado por UGT en Madrid sobre prevención de riesgos laborales.

Díaz, que también apoya que la Fiscalía investigue crímenes de guerra en la ofensiva del ejército israelí en Gaza, ha comentado que el Gobierno de coalición también tiene que hacer su parte desplegando de inmediato el veto al comercio de material militar con el país hebreo, siguiendo la "estela de lo que desea la población española".

La ministra ha subrayado que el Gobierno tiene que dar un "paso adelante", "cumplir con lo que ha dicho" y "acabar con todo el comercio con un gobierno criminal como el caso de Netanyahu", ha concluido.

Sumar ha garantizado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará esta medida y que se superarán las complejidades técnicas que han surgido, mostrando su descontento por el hecho de que no se aprobara el embargo de armas durante esta semana.