Yolanda Díaz vuelve a defender el envío de armas y señala que la política exterior la lidera el presidente

SEVILLA, 3 Mar. 2022 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a defender hoy que España envíe armas a Ucrania, destacando que el liderazgo en la política exterior le corresponde al presidente del Gobierno. Subrayó que nunca van a abandonar la diplomacia y las salidas dialogadas, pero siempre sabiendo" también "que el pueblo ucraniano debe ser ayudado".

Así lo ha expresado la vicepresidenta segunda en Sevilla al ser preguntada si le "preocupan las discrepancias" en el seno del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en relación a la decisión del Ejecutivo, anunciada este miércoles por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, de enviar directamente armas a Ucrania.

Al igual que había señalado previamente por la mañana en una entrevista en Canal Sur Televisión, Yolanda Díaz ha reiterado que no le preocupan esas discrepancias con el anuncio del presidente del Gobierno que se evidenciaron con las críticas vertidas a esa decisión por parte de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

El derecho a la "legítima defensa" de ucrania

En esa línea, ha defendido que el Ejecutivo "está comprometido con la defensa de la legalidad internacional, con el apoyo absoluto al pueblo de Ucrania y, desde luego, en la condena de lo que estamos viviendo, una situación inédita en la que Rusia invade un país, violenta el Derecho internacional y convierte a Ucrania en un país con estatuto de país agredido". "Cuando los países son agredidos, tienen derecho a la legítima defensa", ha añadido.

También ha apuntado que "es comprensible que, ante temas que son de máxima sensibilidad, muy complejos, muy difíciles", puedan producirse discrepancias, "pero en los gobiernos se está a veces para tomar decisiones muy difíciles", ha apostillado.

"Y piensen que el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, ya hemos tomado, por suerte, creo, para nuestro país, decisiones que han sido no delicadas, sino muy duras, y creo que lo hemos hecho siempre con la mejor de las intenciones", ha continuado la vicepresidenta segunda, quien también ha remarcado que "la política exterior de nuestro país la lidera el presidente del Gobierno".

A la pregunta de si ha hablado con representantes de Unidas Podemos que han discrepado sobre la decisión del envío de armas a Ucrania, Yolanda Díaz ha respondido que no ha podido hablar con la ministra de Igualdad, Irene Montero. "He hablado con los ministros y ministras, y he llegado ayer por la noche a Sevilla y no he parado, y tengo una agenda bastante intensa hoy", ha añadido.

De nuevo a la pregunta de si le preocupa el "cisma interno" en el Ejecutivo, ha respondido que "no, en absoluto", y ha proclamado que "el Gobierno goza de una enorme salud, no tengan la menor duda", aunque "todos nosotros tenemos a veces muchos matices".

"Por tanto, tranquilidad absoluta", ha expresado Yolanda Díaz, para agregar en esa línea que en el Gobierno "estamos trabajando, no nos vamos a distraer ni mucho menos, y la única vocación y preocupación que tiene el Gobierno de España es que hay una guerra, hay gente" cuya vida "está en riesgo, que están siendo asesinados y, desde luego, siempre nuestro compromiso con los derechos humanos, la legalidad internacional y siempre con las Naciones Unidas", ha zanjado.