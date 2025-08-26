Yordan Álvarez regresa con los Astros después de tres meses y medio fuera por lesión

HOUSTON (AP) — El toletero de Houston, Yordan Álvarez, fue reincorporado el martes de la lista de lesionados de 60 días después de estar fuera desde el 3 de mayo mientras se recuperaba de una fractura en la mano derecha.

El cubano regresa tras jugar cuatro partidos de rehabilitación con el equipo Doble-A Corpus Christi, donde logró siete hits en 15 turnos al bate con cuatro dobles, cuatro carreras impulsadas y una base robada.

Ha estado fuera más de tres meses y medio debido a la pequeña fractura en su mano derecha que inicialmente fue diagnosticada como una distensión muscular.

Su regreso debería ser un gran impulso para los Astros a medida que se acerca la postemporada, después de liderar al equipo la temporada pasada en promedio de bateo (0,308), jonrones (35) y carreras impulsadas (86). Houston inicia el día liderando la División Oeste de la Liga Americana con una ventaja de juego y medio sobre Seattle.

El pelotero de 28 años bateó para 0,210 con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 29 juegos esta temporada antes de su lesión.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes