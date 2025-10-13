YouTube advierte que restricción australiana a redes sociales no da seguridad a niños

Los planes australianos de prohibir el acceso de niños a redes sociales son "bien intencionados" pero no los hará estar más seguros, advirtió el lunes el gigante del streaming de videos YouTube.

El primer ministro australiano Anthony Albanese presentó el año pasado leyes que prohíben a menores de 16 años acceder a redes sociales para fines de 2025.

Plataformas populares como Facebook, TikTok e Instagram se exponen a fuertes multas si infringen esas leyes.

YouTube, también incluida en la prohibición, alega que no es una plataforma de red social y que debe tener algún tipo de excepción.

La portavoz de la firma, Rachel Lord, declaró el lunes a un comité senatorial que las leyes son "bien intencionadas" pero que podrían tener "consecuencias no previstas".

"La legislación no solo será extremadamente difícil de aplicar, sino que no cumple su promesa de hacer que los niños estén más seguros" en internet.

"Una legislación bien hecha podría ser una herramienta efectiva para hacer que niños y adolescentes estén seguros en internet, pero la solución para darle seguridad a los niños no es impedirles acceder a internet", sostuvo.

Australia ha sido un líder en los esfuerzos mundiales por regular internet para menores, pero sus leyes actuales no incluyen detalles de cómo será aplicada la prohibición.

Algunos expertos temen que la ley resulte ser meramente simbólica.

