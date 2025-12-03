YouTube dice que acatará la prohibición de las redes sociales para adolescentes en Australia

Por Byron Kaye

SÍDNEY, 3 dic (Reuters) - YouTube comunicó el miércoles una "decepcionante actualización" a millones de usuarios y creadores de contenidos australianos, afirmando que cumplirá la primera prohibición mundial sobre redes sociales para adolescentes bloqueando en cuestión de días las cuentas de usuarios menores de 16 años.

La decisión pone fin a un enfrentamiento entre el gigante de internet y el Gobierno australiano, que inicialmente eximió a YouTube (propiedad de Google) de la restricción de edad, alegando su uso con fines educativos. Google

había dicho que estaba recibiendo asesoramiento jurídico sobre cómo responder a la inclusión.

"Los espectadores ahora deben tener 16 años o más para iniciar sesión en YouTube", dijo la compañía en un comunicado.

"Esta es una actualización decepcionante. Esta ley no cumplirá su promesa de hacer que los niños estén más seguros en internet y, de hecho, hará que los niños australianos estén menos seguros en YouTube."

La prohibición australiana está siendo observada de cerca por otras jurisdicciones que están considerando medidas similares basadas en la edad, estableciendo un posible precedente mundial sobre cómo las grandes plataformas de los gigantes tecnológicos, en su mayoría estadounidenses, equilibran la seguridad infantil con el acceso a los servicios digitales.

El Gobierno australiano afirma que la medida responde a la creciente evidencia de que las plataformas no están haciendo lo suficiente para proteger a los niños de contenidos nocivos.

SESIÓN CERRADA

YouTube afirmó que cualquier usuario menor de 16 años quedaría automáticamente desconectado de su cuenta a partir del 10 de diciembre, lo que significa que ya no podrían suscribirse, dar "me gusta" o comentar las publicaciones, aunque seguirían pudiendo ver el contenido sin iniciar sesión.

Esto significa que los creadores de contenido menores de edad tampoco podrán iniciar sesión ni publicar. YouTube no ha especificado cómo verificará la edad de los usuarios.

La empresa también ha reiterado su postura de que la prohibición no hará que internet sea más seguro, y ha afirmado en un correo electrónico dirigido a los cuidadores de usuarios menores de edad que "los controles parentales solo funcionan cuando su hijo preadolescente o adolescente ha iniciado sesión, por lo que la configuración que ha elegido ya no se aplicará".

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en declaraciones a los periodistas en Camberra, dijo que era "extraño que YouTube se esfuerce siempre por recordarnos lo insegura que es su plataforma cuando no se ha iniciado sesión".

"Si YouTube nos recuerda a todos que no es seguro y que hay contenido no apropiado para usuarios con restricción de edad en su sitio web, ese es un problema que YouTube debe solucionar".

La ley prohíbe a las plataformas permitir que los menores de 16 años tengan cuentas, con sanciones de hasta US$49.500.000 en caso de infracción. Facebook e Instagram (propiedad de Meta), TikTok y Snapchat (de Snap) dijeron previamente que cumplirían la ley.

De las plataformas mencionadas por el Gobierno como cubiertas por la prohibición, solo X, de Elon Musk, y el foro Reddit

no se han comprometido públicamente a cumplir la ley.

Wells, preguntada por las informaciones sobre el aumento de la popularidad de aplicaciones de redes sociales menos conocidas, dijo que la industria tecnológica es "dinámica" y que la lista de plataformas afectadas por el Gobierno "tendrá que ampliarse a medida que las distintas plataformas reciban patrones migratorios".

YouTube tiene 325.000 cuentas de australianos de entre 13 y 15 años, según el organismo regulador eSafety Commissioner, solo por detrás de Snapchat, que tiene 440.000, e Instagram, que tiene 350.000 en ese rango de edad.

eSafety ha declarado que más de un tercio de los australianos de entre 10 y 15 años han denunciado haber visto contenidos nocivos en YouTube, la peor tasa de todas las plataformas.

(1 dólar = 1,5239 dólares australianos)

(Reporte de Byron Kaye; edición de Stephen Coates; editado en español por Tomás Cobos)