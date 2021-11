YouTube oculta los 'No me gusta' para combatir el acoso

YouTube ha dejado de mostrar de forma p√ļblica el n√ļmero de 'No me gusta' que reciben los v√≠deos subidos a la plataforma de 'streaming' como una forma de combatir el acoso y reducir los ataques organizados contra determinados usuarios.

La compa√Ī√≠a tecnol√≥gica inici√≥ en marzo una prueba para comprobar el efecto que tendr√≠a retirar de la vista p√ļblica el recuento de 'No me gusta' que reciben los v√≠deos. Con ello, y seg√ļn han explicado en un comunicado, detectaron una disminuci√≥n del uso de dicho bot√≥n con la intenci√≥n de atacar a un creador.

Este mi√©rcoles, la plataforma ha implementado el cambio de forma oficial, de tal manera que los usuarios no ver√°n el n√ļmero de 'No me gusta', aunque este registro estar√° disponible para el propio creador en YouTube Studio, en tanto que el bot√≥n no desaparecer√°.

El bot√≥n 'No me gusta este v√≠deo' ha generado pol√©mica en la comunidad de YouTube por el uso que se le ha dado en algunas ocasiones, especialmente en el caso de las campa√Īas organizadas que buscaban atacar a un creador. La compa√Ī√≠a ha destacado que eran los creadores peque√Īos o reci√©n llegados los que se ve√≠an afectados en mayor medida por este tipo de pr√°cticas.

El bot√≥n de 'no me gusta' tiene un papel dentro de la plataforma, ya que permite conocer a los creadores si su v√≠deo ha gustado. E incluso durante la prueba, algunos usuarios se√Īalaron que su vista p√ļblica era un factor que ten√≠an en cuenta a la hora de ver o no un v√≠deo.

"Queremos crear un espacio inclusivo y respetuoso en el que los creadores tengan la oportunidad de prosperar y sientan confianza para expresar sus ideas. Esta es solo una de las muchas medidas que estamos tomando para seguir protegiendo a los creadores frente al acoso", han expresado desde la plataforma.