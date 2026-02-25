YouTuber propone demanda colectiva contra Runway AI sobre derechos de autor por entrenamiento de IA

(.)

Por Blake Brittain

24 feb (Reuters) - La empresa emergente de inteligencia artificial Runway AI está en ‌el centro de ‌una ⁠demanda colectiva en un tribunal federal de California por presunto uso indebido de contenido de YouTube para entrenar su ​plataforma de generación ⁠de ⁠videos.

El creador de YouTube David Gardner dijo en la demanda, presentada ​el lunes en Los Ángeles, que Runway eludió las protecciones de ‌derechos de autor de YouTube para ​descargar ilegalmente videos de usuarios ​para su entrenamiento de IA.

Gardner, que vive en el condado de Los Ángeles, acusó a Runway de violar los términos de servicio de YouTube y la ley de competencia desleal de California.

La demanda, que reclama ​una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada, es uno de los muchos casos de ⁠derechos de autor presentados por autores, artistas visuales y otros creadores contra empresas ‌tecnológicas por su entrenamiento de IA. Otros YouTubers han presentado demandas similares contra OpenAI, Nvidia, Snap, Meta y ByteDance.

Los portavoces de Runway no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda el martes, ni tampoco lo hicieron Gardner y sus abogados. Un portavoz de la empresa ‌matriz de YouTube, Google, que no está directamente involucrada en el caso, ⁠tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Runway, con sede ‌en Nueva York, ha sido valorada en más ⁠de 5.300 millones de dólares tras rondas de ⁠financiación de SoftBank, Nvidia y otros.

La demanda afirma que Runway utilizó herramientas de extracción de datos para descargar videos de YouTube de forma ilegal y utilizó el contenido sin permiso para enseñar a sus sistemas ‌de IA generativa cómo ​responder a las indicaciones humanas.

Gardner solicitó al tribunal permiso para representar a un grupo más amplio de titulares de derechos cuyos videos de YouTube fueron supuestamente extraídos por Runway. (Reporte de ‌Blake Brittain en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)