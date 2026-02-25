YouTuber propone demanda colectiva contra Runway AI sobre derechos de autor por entrenamiento de IA
(.)
Por Blake Brittain
24 feb (Reuters) - La empresa emergente de inteligencia artificial Runway AI está en el centro de una demanda colectiva en un tribunal federal de California por presunto uso indebido de contenido de YouTube para entrenar su plataforma de generación de videos.
El creador de YouTube David Gardner dijo en la demanda, presentada el lunes en Los Ángeles, que Runway eludió las protecciones de derechos de autor de YouTube para descargar ilegalmente videos de usuarios para su entrenamiento de IA.
Gardner, que vive en el condado de Los Ángeles, acusó a Runway de violar los términos de servicio de YouTube y la ley de competencia desleal de California.
La demanda, que reclama una indemnización por daños y perjuicios de cuantía indeterminada, es uno de los muchos casos de derechos de autor presentados por autores, artistas visuales y otros creadores contra empresas tecnológicas por su entrenamiento de IA. Otros YouTubers han presentado demandas similares contra OpenAI, Nvidia, Snap, Meta y ByteDance.
Los portavoces de Runway no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda el martes, ni tampoco lo hicieron Gardner y sus abogados. Un portavoz de la empresa matriz de YouTube, Google, que no está directamente involucrada en el caso, tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Runway, con sede en Nueva York, ha sido valorada en más de 5.300 millones de dólares tras rondas de financiación de SoftBank, Nvidia y otros.
La demanda afirma que Runway utilizó herramientas de extracción de datos para descargar videos de YouTube de forma ilegal y utilizó el contenido sin permiso para enseñar a sus sistemas de IA generativa cómo responder a las indicaciones humanas.
Gardner solicitó al tribunal permiso para representar a un grupo más amplio de titulares de derechos cuyos videos de YouTube fueron supuestamente extraídos por Runway. (Reporte de Blake Brittain en Washington; Editado en Español por Ricardo Figueroa)