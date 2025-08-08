YPF busca cerrar 2025 con producción esquisto de unos 190.000 barriles diarios: presidente ejecutivo

8 ago (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF apunta a un nuevo aumento en su producción de petróleo de esquisto este año, con el objetivo de llegar a 190.000 barriles por día (bpd) para fin de 2025, dijo el viernes el presidente ejecutivo de la firma.

En julio, la producción de shale ya había alcanzado los 165.000 bpd, el objetivo de YPF para este año, dijo el presidente ejecutivo Horacio Marín en una llamada con analistas.

La petrolera estatal reportó en la víspera una caída de casi el 90% en su ganancia neta del segundo trimestre, a US$58 millones.

(Reporte de Kylie Madry y Benjamín Mejías Valencia; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)