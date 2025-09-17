Yulia Navalnaya dice que pruebas extranjeras demuestran que su marido fue envenenado

LONDRES, 17 sep (Reuters) -

Yulia Navalnaya, la esposa del fallecido líder de la oposición rusa Alexéi Navalni, ha dicho que los análisis de laboratorios extranjeros sobre muestras biológicas obtenidas de su marido demuestran que fue envenenado.

Navalni, de 47 años, murió repentinamente el 16 de febrero de 2024 en una prisión rusa en el círculo polar ártico, privando a la oposición de su líder más carismático y popular.

Yulia ha acusado repetidamente a Rusia de haberlo matado, una afirmación que el Kremlin tacha de disparate. Navalnaya publicó un vídeo en X en el que afirmaba que en 2024 se había introducido material biológico de Navalni en el extranjero y que dos laboratorios lo habían examinado.

"Estos laboratorios de dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más concretamente, fue envenenado", dijo Navalnaya.

Exigió que los laboratorios hicieran públicas sus conclusiones sobre lo que calificó de "verdad incómoda". No especificó qué veneno habían encontrado los laboratorios.

El año pasado, Navalnaya rechazó la información de los investigadores rusos de que Navalni había muerto de "una combinación de enfermedades".

Las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que el presidente Vladimir Putin no ordenó matar a Navalni, según AP y The Wall Street Journal. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge y Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)