Yulimar Rojas: "El Mundial de Budapest me tiene ansiosa"

La atleta venezolana Yulimar Rojas reconoció este martes que su 2021, año por el que ha sido premiada con el Trofeo Comunidad Iberoamericana de los Premios Nacionales del Deporte, fue "de ensueño" y "será recordado por todo el mundo del deporte", al mismo tiempo que confesó que el Mundial de Budapest le tiene "ansiosa" y le "motiva muchísimo".

"Cada año es una oportunidad para superarme y mejorar. El 2023 viene cargado de buenas competiciones y de mucha actividad. También viene París 2024, y 2023 es un año para tener seriedad y encontrar el punto de preparación y el estado físico para llegar a los Juegos de la mejor forma", aseguró Rojas tras la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

La atleta venezolana Yulimar Rojas, oro en Tokio y plusmaquista mundial en triple salto, recogió este martes el Trofeo Comunidad Iberoamericana, en un 2021 "de ensueño". "Será recordado por todo el mundo del deporte, no solo por mí. Puede que se repita en 2024, estoy trabajando con mucha fuerza y entusiasmo, tengo ansias de que el mundo pueda disfrutar más de Yulimar Rojas. A seguir dejando huella y un legado que dure muchos años", se marcó como reto para los próximos juegos.

Aunque, la meta más próxima son los Campeonato Mundiales de Budapest (Hungría), del 19 al 27 de agosto, donde espera sumar cuarto oro mundial al aire libre, tras los logrados en 2017, 2019 y 2022. "También me motiva mucho el Mundial de Budapest, me tiene ansiosa", admitió.

Sin embargo, el objetivo de mayor envergadura para la atleta es superar la barrera de los 16 metros en triple salto. "No he sentido que nada no se pueda lograr si lo quieres de verdad. Todo lo podemos lograr con entusiasmo y ganas de intentarlo. Mi carrera está en pleno apogeo, tengo 27 años, miro los años pasados con regocijo, entusiasmo y felicidad, me enorgullece sentir que todo ha valido la pena. Tengo grandes aspiraciones y grandes hazañas por cumplir. Me queda mucho que dar", explicó.

"Para mí es un honor poder estar aquí y poder presenciar este acto, disfrutarlo al máximo, al lado de los Reyes y las personalidades deportivas, de los que ven el deporte como una pasión y un modo de vida y lucha. Premian la excelencia, el trabajo fuere y el esfuerzo de cada día para inspirar a muchos por lo que desean en la vida. Estoy orgullosa de mi trabajo, y premios como estos me motivan para dar lo mejor de mí", valoró sobre el galardón recibido.

Rojas reveló que pudo hablar con el Rey Felipe VI, quien le confesó ser un "gran fan del deporte" y seguir de su "carrera y hazañas". "Me siento parte de este país tan maravilloso, me siento como en casa. Estoy profundamente agradecida por abrirme las puertas y creer en mí", concluyó en declaraciones a los medios de comunicación.

Europa Press