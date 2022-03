Yulimar Rojas: "Saltar 16 metros no es fácil pero tampoco es imposible"

La venezolana confirmó que estará en el Mundial de Belgrado: "Soy la campeona y debo demostrar que esto no termina aquí"

MADRID, 1 Mar. 2022 (Europa Press) -

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica en triple salto en Tokio 2020 y poseedora del récord al aire libre con 15,67 metros, confesó este martes que tiene "entre ceja y ceja" la marca de 16 metros, la cual cree que "no es fácil" de alcanzar, pero "tampoco es imposible", al mismo tiempo que confirmó su presencia en el Mundial de Belgrado, el evento que le motiva desde su participación en los últimos Juegos.

"Se me eriza la piel solo por hablar de saltar 16 metros. Soy una atleta que sabe que puede dar mucho más de lo que he ofrecido hasta ahora. No es fácil pero no es imposible. Sé que puedo lograrlo, lo tengo entre ceja y ceja. Lo importante es que dios me mantenga sana, me aleje de las lesiones y mantenerme enfocada y centrada en entrenar duro y seguir superándome, con eso me acerco mucho más a los 16 metros", reiteró Rojas durante la presentación del World Indoor Tour de Madrid 2022.

Precisamente, la campeona olímpica recordó su marca de 15,43 metros al aire libre, récord mundial que logró en Gallur. "Lo recuerdo como si fuera ayer. No tengo explicación para hablar de esa noche, fue increíble. Cuando lo recuerdo me motiva mucho más para seguir adelante. Madrid siempre se me da bien, es una pista que añoro, espero poder hacerlo bien mañana", expresó.

Así, este evento en Madrid se convierte en la última gran prueba antes del Mundial de Belgrado, al que Rojas confirmó que acudirá. "Claro que voy a estar, el Mundial es lo que me motiva desde que terminé los Juegos, quiero seguir ganando títulos mundiales. Soy muy ambiciosa y me gustan los retos. Soy la campeona y debo demostrar que esto no termina aquí", manifestó.

"quiero seguir dejando huella y un legado que perdure en el tiempo"

"Hemos entrenado muy duro, muy fuerte. Madrid va a ser la ultima competición antes del Mundial. No he decidido aún si puedo doblar (disputar triple salto y longitud) en el Mundial, pero por horarios es complicado. Me encuentro en óptimas condiciones, soy una mujer de retos", añadió.

Aunque la atleta reconoció que sigue manteniendo la motivación "todos los días". "Los ojos de los otros atletas están en Yulimar Rojas. Para mí las medallas son muy importantes, de lo más importante para los atletas, pero los récords, las marcas, eso me motiva más aún. Saber que hay una atleta que salta bastante y debo dar el doble es lo que más me motiva. Y también seguir dejando huella, un legado que perdure por mucho tiempo. Para que en el futuro se recuerde mi nombre", reveló.

Finalmente, elogió los progresos de dos jóvenes promesas españolas, Tessy Ebosele y Jordan Díaz. "Me hace muy feliz que mi equipo de entrenamiento sea muy competitivo. Jordan tiene un potencial y cualidad únicos. Siento que es un atleta con un potencial increíble y poco a poco lo va reflejando, concluyó.