Yulimar Rojas se perderá los Juegos de París por lesión en tendón de Aquiles

CARACAS (AP) — La venezolana Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de salto triple y vigente campeona olímpica, no podrá defender su corona en los Juegos Olímpicos de París de 2024 tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

Rojas informó el viernes mediante un comunicado en sus redes sociales que no podrá competir en París tras lesionarse mientras se entrenaba para las justas de verano.

La multicampeona mundial de 28 años indicó que fue operada el jueves en una clínica de Madrid.

“Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que mientras entrenaba al caer en el descenso de un salto tuve un dolor intenso que se diagnosticó a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo”, dijo Rojas. "Mi corazón está roto también y quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024”.

Rojas no competía desde septiembre del año pasado cuando ganó su tercer campeonato del orbe consecutivo y el séptimo de su carrera. En marzo se ausentó de los Mundiales de Atletismo en pista cubierta de Glasgow.

“Han sido horas muy complejas en las que me he cuestionado y he analizado por qué sucedió esto”, reflexionó. “Entiendo que en los designios de Dios nosotros somos sólo un instrumento de su voluntad”.

La baja de Rojas es sensible para la delegación venezolana porque se trata de su mejor atleta olímpica en los últimos años.

“Le deseo mucho éxito a la delegación venezolana en París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo Rojas. “Nos vemos pronto con los mismos sueños y ganas”.

El Comité Olímpico Venezolano confirmó la noticia y le deseó una pronta recuperación.

“Para toda la familia del deporte y la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano, lo más importante es tú salud y pronta recuperación”, dijo el organismo en X.

Además de ser la mejor atleta venezolana, Rojas era una de las grandes figuras del deporte latinoamericano en París 2024.

“El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos”, añadió.

Venezuela, que inició su participación en Londres 1948, ha conquistado un total de 19 medallas olímpicas, tres de oro, siete de plata y nueve de bronce. De ellas cinco las aportó el boxeo, incluidas dos de plata y la primera dorada por intermedio de Francisco “Morochito” Rodríguez, quien se la colgó al vencer al surcoreano Joun Ju Jee en la categoría minimosca en México 1968.

Las otras dos preseas doradas la ganaron Rojas, que estaba clasificada para los Juegos de París, en los Juegos de Tokio, y el esgrimista Rubén Limardo hizo lo propio en Londres 2012.

Rojas impuso récord mundial en Tokio 2020 con un salto de 15,74 metros que la ayudó a conquistar la medalla de oro. También posee una presea de bronce olímpica de Río 2016.

La venezolana es cuatro veces campeona mundial: Londres 2017, Doha 2019, Eugene 2022 y Budapest 2023. También es tres veces campeona mundial bajo techo: Portland 2016, Birmingham (2018) y Belgrado (2022).