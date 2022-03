Yulimar Rojas: "Ser una atleta importante y de prestigio te genera ansiedad e ilusión"

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica en triple salto en Tokio 2020 y bicampeona mundial al aire libre en 2017 y 2019, tiene claro que la presión es "parte fundamental" del deportista de élite, aunque reconoce que competir al máximo nivel genera "ansiedad e ilusión" a partes iguales, al mismo tiempo que asegura estar "en óptimas condiciones física y psicológicamente" para afrontar el Mundial en Pista Cubierta de Belgrado.

"La presi√≥n es una parte fundamental de los deportistas. Te acompa√Īa, te da la mano y te ayuda a no bajar los brazos, a no confiarte y a estar siempre prevenido para lo que pueda pasar. Ser una atleta importante, con prestigio, te genera ansiedad e ilusi√≥n, porque muchos ni√Īos quieren lograr lo que he logrado, me ven como un ejemplo, eso lo transformo en positivo, me alivia y me hace estar tranquila. S√© que van a disfrutar de lo que voy a hacer", explica en una entrevista a Europa Press una Yulimar Rojas que ser√° una de las grandes estrellas del cierre del World Indoor Tour en Madrid este mi√©rcoles.

La venezolana confiesa estar "muy bien f√≠sicamente" para afrontar este tramo final de la temporada 'indoor', que se cerrar√° con el Campeonato del Mundo. "Estoy muy contenta por el trabajo hecho, muy motivada", indica antes de competir en una cita que es "fundamental" en esta preparaci√≥n y que se disputa en una pista a la que tiene "mucho cari√Īo y es muy especial" y en una ciudad a la que considera su "casa".

"El de Belgrado es un Mundial muy importante para m√≠ y espero seguir ganando t√≠tulos. Me siento en buenas condiciones, tanto f√≠sica como psicol√≥gicamente estoy en √≥ptimas condiciones. Espero poder ir a Belgrado y llegar en mi m√°ximo nivel", desea. "Este a√Īo ir√© a dos Campeonatos del Mundo y es algo que me motiva mucho, me hace trabajar muy duro. Aprovechar√© estas oportunidades", a√Īade la campeona ol√≠mpica.

"espero poder dejar un libro escrito en p√°ginas de oro"

Aunque sus ganas y motivaci√≥n por lograr medallas no cesan con el paso de los a√Īos, Rojas reitera que es "m√°s importante" el legado que deje en el deporte. "Guardo con mucho cari√Īo mis medallas, las tengo muy presentes, son mis m√©ritos personales, pero lo que me hace trabajar duro es poder dejar un legado, el legado Yulimar Rojas. Dejar un libro de p√°ginas sagradas, de oro, que cuando los atletas que me vean y me siguen lo abran se encuentren con mucho que leer y contar, eso es lo que me llena", expresa.

"Me llenan las medallas, pero m√°s la sensaci√≥n de haberlo hecho bien, ver c√≥mo los ni√Īos se emocionan al verme competir y que me ven como un referente. Eso me ayuda a trabajar y pensar que todo lo que haga ahora se ver√° reflejado en el futuro", subraya Rojas.

Y es que para la venezolana, entrenada por Iván Pedroso, quien dirige un grupo de deportistas que se ejercitan en Guadalajara, también disfruta del proceso hasta alcanzar unas medallas que "son importantes". "Requieren mucho esfuerzo, disciplina, constancia, lo das todo cada día para superarte e ir caminando poco a poco hasta el logro que quieres", manifiesta.

"Las medallas las vas a recordar, pero lo que has hecho, cómo te has preparado y lo que te dejas en la pista es lo que te va a dar la sensación de haberlo hecho de buena manera", zanja la plusmarquista mundial al aire libre y en pista cubierta.