Yum! Brands y la Universidad de Louisville Anunciaron la Inauguración del Primer Centro de Educación e Investigación Que Crea Oportunidades de Franquicia para Personas de Color y Mujeres Subrepresentadas

Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM) y la Universidad de Louisville hoy anunciaron la inauguración del Centro de Excelencia para Franquicias Globales de Yum! El centro presentará el primer programa empresarial del rubro ubicado en una universidad pública y brindará distintos niveles de educación virtual sobre franquicias, ya creadas o por crear, centrada en un modelo que abarca a todas las industrias. Además, el Centro de Excelencia para Franquicias Globales de Yum! se enfocará en reclutar y educar a personas de color y mujeres subrepresentadas para que la posibilidad de abrir una franquicia sea el camino al mundo empresarial.

Yum! Center for Global Franchise Excellence: Yum! Brands and the University of Louisville announce the first-of-its-kind education and research center to unlock opportunities in franchising for underrepresented people of color and women.

La creación y el financiamiento del centro es parte de la iniciativa mundial Unlocking Opportunity Initiative de Yum! Brands, a través de la cual la empresa se comprometió a destinar 100 millones de USD durante cinco años para fomentar la equidad, inclusión, educación y espíritu emprendedor entre los empleados, equipos de primera línea de restaurantes y comunidades en todo el mundo.

“Creemos que, al combinar los recursos y la experiencia de la Universidad de Louisville con Yum! Brands, se creará una fuente inigualable de capacitación en franquicias de primer nivel que ayudará a personas de todos los entornos, en especial, a personas de color y mujeres subrepresentadas, a tener éxito en la adquisición y gestión de franquicias”, comentó Neeli Bendapudi, presidenta de la Universidad de Louisville (University of Louisville, UofL). “Nos entusiasma la inauguración del nuevo centro, ya que coincide con el compromiso de la UofL de potenciar a nuestras comunidades y apoyar la visión de convertirnos en la universidad de investigación antirracista del área metropolitana más importante de la nación”.

“Nos enorgullece asociarnos con la Universidad de Louisville para desarrollar un programa sostenible y escalable a nivel mundial que democratice la exposición y genere conocimiento sobre la industria de franquicias para todos”, agregó Scott Catlett, director legal y de Franquicias de Yum! Brands. “Nuestra esperanza es que el centro establezca los parámetros para que las personas talentosas subrepresentadas tengan la oportunidad económica y la posibilidad de adquirir una franquicia de manera exitosa y, la vez, aporte diversas opiniones e ideas a la amplia comunidad de franquicias”.

El Centro de Excelencia para Franquicias Globales de Yum! se basa en las plataformas educativas actuales sobre franquicias que tiene la UofL dentro de la Facultad de Administración, que incluye un programa de grado y un certificado en Gestión de Franquicias de nivel ejecutivo. Además, el centro incluye una nueva plataforma de pregrado sobre franquicias dentro del programa de la Licenciatura en Administración de Empresas que se lanzó el semestre de primavera 2021. El desarrollo del plan de estudios del centro seguirá a cargo de los exalumnos y expertos en la industria de franquicias de la UofL, junto con especialistas del tema de Yum! Brands, que brindarán recursos, información actualizada y valiosas opiniones sobre la industria con respecto al estado de las franquicias. También, para mejorar la equidad de las personas de color y las mujeres subrepresentadas, el centro:

“Adquirir una franquicia es uno de los mejores caminos para emprender y tener la posibilidad de generar patrimonio para las futuras generaciones”, opinó Kathleen Gosser, Ph.D., ejecutiva en residencia de la Facultad de Administración de la UofL, donde estará ubicado el centro. “La adquisición de franquicias entre personas de color y mujeres subrepresentadas es menor que la representación que reciben en la población. Nuestro objetivo es hacer visible y reducir las barreras en la adquisición de franquicias, y empezaremos por la educación”.

El modelo de franquicia se utiliza de forma sólida tanto en los Estados Unidos como en los demás países del mundo y permite que muchas personas puedan acceder a ser propietarios de una empresa. Para fines de 2021, la Asociación Internacional de Franquicias estima que la industria tendrá un aumento de más 780 000 puntos de venta y contratará a 8200 millones de personas solo en los Estados Unidos.

“Asociarse con la UofL para crear el Centro de Excelencia para Franquicias Globales le permite a Yum! Brands a ampliar el modelo de franquicia de primer nivel y lograr que más personas puedan acceder al mundo de las franquicias y tengan la capacidad de crear un patrimonio y legado para las futuras generaciones”, comentó Wanda Williams, directora de Franquicias Globales de Yum! “Tener acceso al programa también será una excelente oportunidad para que nuevas franquicias ingresen al sistema de Yum! Brands y para los empleados que deseen ser empresarios”.

Además del subsidio que Yum! Brands le otorgó recientemente a la UofL, la compañía se comprometió a invertir 6 millones de USD durante cinco años para aumentar la equidad e igualdad de oportunidades en Louisville, en especial West Louisville, lo que incluye motivar a estudiantes de color, educadores, empresarios y agentes de cambio social. Como parte de esta iniciativa, Yum! Brands está trabajando con Nat Irvin, decano adjunto de la Facultad de Administración de la UofL, en el desarrollo del programa universitario Pathways para ayudar a los estudiantes a obtener créditos universitarios e ingresar de forma temprana a la UofL, principalmente a los que son elegibles para recibir una beca Pell y asisten a escuelas secundarias públicas en Louisville.

Acerca de la Universidad de Louisville

Fundada en 1798, es una universidad de investigación con apoyo estatal que está ubicada en el área metropolitana más grande de Kentucky. La universidad recibe a más de 22 000 estudiantes por año y ofrece programas de pregrado, grado y de nivel profesional en 12 facultades y escuelas. Ha obtenido reconocimiento y recibido honores por sus iniciativas en investigación, participación comunitaria y compromiso con la diversidad. La UofL tiene la acreditación de la Comisión de Colegios de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur y es miembro de la Conferencia de la Costa Atlántica donde participa tanto en el área académica como en la atlética. Para obtener más información, visite louisville.edu.

Acerca de Yum! Brands, Inc.

Yum! Brands, Inc., con sede en Louisville, Kentucky, cuenta con más de 50 000 restaurantes, en más de 150 países y territorios, y más de 2000 franquicias en todo el mundo. Las marcas de la compañía, KFC, Pizza Hut y Taco Bell, son líderes mundiales en las siguientes categorías: pollo, pizza y comida mexicana. La familia de marcas también incluye The Habit Burger Grill, un concepto de restaurante de comida rápida a pedido que se especializa en hamburguesas asadas, sándwiches y mucho más. Yum! Brands fue una de las empresas incluidas en el Índice de Igualdad de Género 2021 de Bloomberg; en 2020, salió nombrada en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de Norteamérica y 3BL Media la calificó dentro de los 100 mejores ciudadanos corporativos.

Además, en 2020, Yum! Brands lanzó la iniciativa Unlocking Opportunity Initiative, que incluye el compromiso de destinar 100 millones de USD durante cinco años a fomentar la equidad, inclusión, educación y espíritu emprendedor entre los empleados, equipos de primera línea de restaurantes y comunidades en todo el mundo. A través de sus marcas, KFC, Pizza Hut, Taco Bell y The Habit Burger Grill, y en colaboración estrecha con las franquicias de Yum!, la iniciativa Unlocking Opportunity Initiative suma más de 20 años de inversión en la cultura corporativa que prioriza a las personas.

Yum! Brands se ha comprometido con la comunidad de Louisville desde 1997, año en que se fundó la compañía, y desde entonces ha colaborado con más de 60 millones de USD a cientos de organizaciones benéficas y sin fines de lucro de la región. Además de las iniciativas de expansión de la compañía para abordar la desigualdad a nivel local, Yum! Brands se enorgullece de ser socia de los derechos del nombre del estadio KFC Yum! Center de Louisville. La fundación de Yum! Brands continúa su larga trayectoria de apoyo a Dare to Care Food Bank, Metro United Way y Fund for the Arts de Louisville.

