Yunior García: protestas en Cuba "despertaron" la población

En esta fotografía de archivo, el actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera protesta frente a las puertas del Ministerio de Cultura, en La Habana, Cuba, el viernes 27 de noviembre de 2020. García dijo el sábado 9 de julio de 2022, durante una entrevista con The Associated Press que aunque el gobierno no cayó durante las protestas, sí lograron crear conciencia entre los cubanos. (Foto AP/Ismael Francisco, Archivo)