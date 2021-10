Yuri Berchiche renueva hasta 2024 con el Athletic

El Athletic Club ha anunciado la renovación de su lateral izquierdo Yuri Berchiche, que ha extendido dos años más su anterior contrato y ha quedado vinculado hasta el 30 de junio de 2024.

Además, esta renovación implica la eliminación de la cláusula de rescisión en el contrato del jugador, que ha disputado un total de 106 partidos con el Athletic y ha anotado nueve goles.

"Quiero dar gracias al club y la afición, han sido cuatro años llenos de emociones. Desde el primer momento me he sentido muy querido. Estoy muy feliz de poder ampliar el contrato dos años. Me siento como en casa, quedan cosas pendientes por hacer", apuntó Yuri en la web del Athletic.