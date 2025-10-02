Zaguero mexicano Huescas pierde temporada con Copenhague y quedaría fuera del Mundial por lesión en rodilla

2 oct - El zaguero mexicano Rodrigo Huescas quedará fuera de las canchas lo que resta de la temporada y podría perderse la Copa del Mundo debido a una lesión en la rodilla que sufrió con su club, el Copenhague, informó el jueves el equipo danés. El jugador de 22 años sufrió la lesión el miércoles, durante el encuentro de la Champions League ante Qarabag, en una jugada donde su rodilla se atoró con el césped al tratar de eludir a un adversario.

"Rodrigo se sometió a una ecografía en su casa en Copenhague, que, lamentablemente, confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo se enfrenta ahora a una operación y a un largo periodo de rehabilitación, y estará de baja, como mínimo, lo que resta de la temporada", informó el Copenhague en un comunicado.

Huescas llegó al club danés en julio de 2024 con un contrato por cinco años, tras salir de Cruz Azul de México donde inició su carrera en 2021.

"Rodrigo esperaba con ansias el Mundial en casa el próximo verano si continuaba con su excelente rendimiento. Estamos profundamente tristes por Rodrigo, se necesita una mentalidad fuerte para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento a regresar con más fuerza para que podamos volver a disfrutar de sus cualidades en el campo", dijo el director técnico del Copenhague, Jacob Neestrup, citado en el comunicado.

Con la selección Sub 23 de México, Huescas fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2023, y con la absoluta ha participado en tres partidos desde su debut en mayo de 2024. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)