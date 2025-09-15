Zambia.- Condenados a dos años y medio de cárcel dos acusados por intentar matar al presidente usando brujería

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Zambia ha condenado este lunes a dos personas a dos años y medio de cárcel tras ser declarados culpables de intentar usar la brujería para matar al presidente del país, Hakainde Hichilema, tras su arresto en diciembre de 2024 por un supuesto complot para embrujar al mandatario del país africano.

Los acusados, un mozambiqueño identificado como Jasten Mabulesse Candunde, y un jefe local identificado como Leonard Phiri, han sido sentenciados por posesión de amuletos y llevar a cabo actos de brujería con la intención de asesinar al presidente, según ha recogido el portal zambiano de noticias Zambian Eye.

Ambos fueron detenidos en diciembre de 2024 en el marco de una operación de la Oficina de Inmigración y la Unidad Antiterrorista, tras lo que el opositor Frente Patriótico (PF) del expresidente Edgar Lungu alegó que los cargos contra ellos tenían motivaciones políticas.

La Policía zambiana afirmó tras los arrestos que ambos sospechosos habían sido contratados por Nelson Banda, hermano del parlamentario Emmanuel Banda, conocido popularmente como 'Jay Jay', quien había sido detenido poco antes en Zimbabue por cargos de robo, que igualmente denegó.

Hichilema se impuso en las elecciones presidenciales celebradas en 2021, a las que concurrió como principal líder opositor de Lungu. Así, logró acceder a la Presidencia al quinto intento, aprovechando el deterioro de la imagen del mandatario por la crisis económica y social en Zambia, agravada por la pandemia de coronavirus.