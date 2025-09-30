Zamora Company consumió un 62% de su energía de fuentes renovables en 2024 y prevé llegar al 90% este año

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Zamora Company, que cuenta con marcas como Ramón Bilbao, Mar de Frades o Licor 43, alcanzó un porcentaje de energía renovable consumida del 61,7%, con el objetivo de llegar al 90% este 2025, y redujo un 8% la huella de carbono de Alcance 1 y 2 en 2024 respecto al ejercicio anterior, según consta en la quinta Memoria de Empresa Consciente, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En concreto, la compañía continuó así desplegando el ejercicio pasado toda una serie de medidas que le permitieron seguir trabajando para cumplir con el objetivo de reducir hasta un 15% sus emisiones de CO2 para el año 2025, tomando 2020 como referencia, gracias a medidas de eficiencia energética, electrificación de procesos y contratación de energía renovable.

Asimismo, el grupo, propietario de Licor 43, Pacharán Zoco, Martin Miller's Gin y Ramón Bilbao, entre otras marcas de vinos y espirituosos premium, recicló el 94% de los residuos que generó en sus centros de producción en 2024. Además, durante el año pasado la cifra de proveedores se incrementó hasta los 1500 y se priorizó la contratación de proveedores nacionales que se mantuvo cercana al 90%, homologados bajo criterios de sostenibilidad.

Zamora Company también implantó etiquetas de papel ecológico certificado fabricado y redujo en 2024 el peso de sus botellas, lo que permitió ahorrar más de 100 toneladas de vidrio anuales. El consejero delegado de Zamora Company, Javier Pijoan, ha destacado que el grupo cierra su quinta memoria de Empresa Consciente "con la mirada puesta en los desafíos que vendrán, pero también con la seguridad de estar en el camino correcto: el de un crecimiento rentable, responsable y duradero".

También, como hito medioambiental en el año, Ramón Bilbao consiguió obtener el sello IWCA (International Wineries for Climate Action) en la categoría Silver, lo que reforzó el compromiso de la marca con la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria vitivinícola.

EL 2% DE SU BENEFICIO NETO A INICIATIVAS SOLIDARIAS.

Asimismo, la compañía destinó el 2% de su beneficio neto anual a iniciativas solidarias que abarcaron desde la ayuda a familias vulnerables hasta programas de inserción laboral o apoyo a personas sin hogar. Además, en 2024 la compañía creó un plan de voluntariado corporativo con el objetivo de hacer partícipes a sus empleados y empleadas de la acción social del grupo, con acciones como la campaña de recogida de material escolar, la participación en la iniciativa del Árbol de los Sueños de Fundación La Caixa o el voluntariado para la campaña 'Vuelta al Cole' de Carrefour.