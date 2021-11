Zapatero defiende ante el Grupo de Puebla la necesidad de limitar la riqueza y de una fiscalidad justa

Rechaza que el problema de América Latina sea el comunismo y apunta a la pobreza, la desigualdad y la corrupción

MADRID, 30 Nov. 2021 (Europa Press) -

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este martes la necesidad de poner límites a la riqueza para poder erradicar la pobreza y ha apostado por una fiscalidad más justa, descartando de plano que el problema actual en América Latina sea el comunismo.

Zapatero ha participado en la reunión en México del llamado Grupo de Puebla, que aglutina a dirigentes de izquierda de América Latina, reivindicando que es "una historia de compromisos y de libertad" que en sus apenas casi tres años de historia se ha convertido, según él, "en una gran referencia política y social".

"Hay quien dice que el problema de América Latina es el comunismo" y quienes opinan así hablan de "tumbar un Muro de Berlín", ha afirmado. Sin embargo, según él, el problema radica en la desigualdad, la pobreza y la falta de respuesta institucional de tantas décadas a la corrupción".

La historia, ha señalado el expresidente, es "una historia de lucha contra las discriminaciones" por lo que "antes o después habrá que plantearse la limitación de la riqueza". "¿Podemos contemplar sin más un siglo XXI donde la pobreza no tenga límite y a la vez una riqueza sin límites? No me parece aceptable desde el punto de vista político y moral", ha aseverado.

El objetivo en la región no puede ser otro que la erradicación de la pobreza, la igualdad plena entre hombres y mujeres, en respeto del medioambiente, la salud universal y "eso solo se escribe con un Estado que la distribuye" y para lo que hacen falta "unos recursos que tienen que salir de las rentas más altas". "Mientras no construyamos una fiscalidad más justa será difícil hacer programas" para combatir estos problemas, ha prevenido.

Avance de los progresistas

El expresidente, que ha dicho estar "orgulloso" de figurar entre sus fundadores, ha repasado los logros que las fuerzas progresistas han alcanzado en este periodo, empezando por la victoria en las presidenciales en Argentina a las que siguió después Bolivia y a las que viene a sumarse ahora la de Xiomara Castro en Honduras, donde además será la primera presidenta.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que en Chile también se impondrán las fuerzas progresistas y será Gabriel Boric el ganador en segunda vuelta y de que en Brasil el expresidente Luiz Inazio Lula da Silva volverá al poder tras los comicios de 2022.

"La victoria de Lula va a cambiar el continente y el orden internacional y ojalá haya una alianza estrecha entre México y Brasil, con dos presidentes progresistas, en un momento tan decisivo históricamente" como el actual, ha confiado.

Derechización de la derecha

Zapatero ha incidido en que la pandemia deja en la región "más desigualdad" y también en el fenómeno de la "con derechización de la derecha" en las dos últimas décadas, "especialmente en los últimos cinco años, en muchas ocasiones en el límite de dudar de la legitimidad de los gobiernos que no son de su color político y de provocar algunas situaciones de extraordinaria tensión" en la región.

La respuesta "ante ese desafío a los process electorales y democráticos y a los retos sociales y económicos no pueder ser más que unir a los progresistas" de América Latina con vistas a una mayor integración política, defensa de la democracia y mayor independencia para la región, ha defendido.

En el acto también han intervenido, aunque por videoconferencia, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, mientras que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estaba presente en la sala. Asimismo, han asistido los expresidentes Rafael Correa (Ecuador); Dilma Rousseff (Brasil); Fernando Lugo (Paraguay) y Ernesto Samper (Colombia).