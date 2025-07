Zapatero sobre los presuntos casos de corrupción del PSOE: "No había nacido Sánchez y la derecha ya pedía su dimisión"

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido este martes al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante los presuntos casos de corrupción del PSOE. "No había nacido Pedro Sánchez y la derecha ya estaba pidiéndole su dimisión", ha ironizado. Preguntado por si considera que Sánchez está en su peor momento político como presidente del Gobierno, Zapatero ha respondido que "para algunos está así desde que empezó su carrera política". "Creo que no había nacido Pedro Sánchez y la derecha ya estaba pidiéndole su dimisión, sin saber si iba a ser presidente del Gobierno", ha declarado en una entrevista en 'La noche en 24 horas', recogida por Europa Press. Zapatero ha señalado que esta legislatura, en su opinión, empezó "con una derecha" que "recibió muy mal el resultado electoral" y que "negó la legitimidad" de esta, y ha reprochado que a Sánchez "parece que se le pone un listón, desde el primer día, mucho más que a los demás". Así las cosas, ha defendido la reacción del líder del Ejecutivo tras darse a conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán: "De manera inmediata, el presidente ha comparecido, ha dado explicaciones, ha tenido un debate y no parece que el Parlamento le haya negado la confianza para ser presidente". "Creo que Pedro Sánchez ha actuado con rapidez, ha comparecido y, por supuesto, las personas que están investigadas no están en el Partido Socialista. Y ha hecho una declaración política de que se hacía cargo de la situación, ha pedido perdón. Dicho esto, como he referido hace un momento, dejemos que la justicia actúe. Estamos en una fase de instrucción", ha remarcado. En este sentido, ha alegado que "la política es del Congreso de los Diputados, del Parlamento y de la confianza del presidente", y le ha trasladado a Sánchez que "esté más fuerte que nunca" y a la formación socialista que esté dispuesta porque "el balance es impresionante". Asimismo, ha lamentado el "lenguaje" utilizado, a su juicio, por "algún dirigente político de la ultraderecha" respecto a los disturbios de los últimos días en la localidad murciana de Torre Pacheco. "No saben lo que están sembrando", ha advertido. "El lenguaje en muchos casos es irresponsable. Yo oigo a algún dirigente político, especialmente de la derecha, o de la ultraderecha, y digo, no saben lo que están diciendo, no saben lo que están sembrando", ha esgrimido, si bien ha calificado los altercados como un "brote indeseable de xenofobia y de racismo" que "es muy minoritario". "Un grupo de radicales que no sé qué tienen en la cabeza", ha criticado. Con ello, ha recalcado que "al revés" la situación debe de servir para afianzar "los grandes valores democráticos de la convivencia con los inmigrantes". “Los países y los mejores momentos de cada país han sido aquellos que han sido capaces de acoger a los inmigrantes (...) Somos una sola humanidad, y el peor registro de la condición humana es cuando sale la xenofobia y el racismo, es lo más lamentable”, ha concluido.