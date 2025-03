ZAPI GROUP presentará innovaciones para la gestión de flotas en LogiMAT 2025

STUTTGART, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

ZAPI GROUP, líder mundial en electrificación, presenta sus últimas soluciones para los sectores de manipulación de materiales y logística en la feria LogiMAT 2025. El innovador en electrificación da a conocer su nueva tecnología de navegación autónoma «ANT Locator» de BlueBotics y la reciente adquisición UBIQUICOM, reforzando su liderazgo en la gestión de flotas con navegación automatizada de última generación, seguimiento de activos y localización «en tiempo real» de vanguardia y sistemas de seguridad avanzados.

«Durante décadas, ZAPI GROUP ha estado a la vanguardia de la electrificación en el sector de manipulación de materiales, ofreciendo soluciones de ingeniería que mejoran la eficiencia de los equipos y la seguridad de los operadores, al tiempo que mejoran el rendimiento de forma continua», declaró el Sr. Giannino Zanichelli, fundador y propietario de ZAPI GROUP. «LogiMAT es el evento industrial ideal para mostrar nuestra innovación continua para el sector de la manipulación de materiales».

En la feria LogiMAT 2025, ZAPI GROUP presenta las principales innovaciones de su amplia cartera, entre las que se incluyen:

«La integración de estas tecnologías exclusivas con nuestra amplia experiencia en el diseño y la fabricación de componentes de accionamientos eléctricos aumenta nuestro valor para los fabricantes de equipos originales de manipulación de materiales. Con esta expansión aumentamos nuestra capacidad para diseñar mejoras e innovaciones únicas para las carretillas elevadoras y los vehículos de guiado automático (AGV) de nuestros socios», añadió Zanichelli.

ZAPI GROUP lidera desde 1975 la transición de la industria mundial de la manipulación de materiales hacia la electrificación. Desde sus comienzos con el diseño pionero de las primeras carretillas elevadoras eléctricas y la posterior evolución para ofrecer soluciones de accionamiento totalmente integradas. En la actualidad, la empresa sigue comprometida con la formación y la innovación, y recientemente ha celebrado su cuarta conferencia virtual sobre «El futuro de la electrificación», en la que los líderes del sector han analizado las principales tendencias y retos que configuran el futuro de la electrificación en aplicaciones industriales y todoterreno.

Los asistentes a LogiMAT 2025 pueden visitar el stand 8C61, en el Pabellón 8, para ver una demostración de la completa gama de componentes de electrificación de tren motriz, gestión de flotas y soluciones de navegación autónoma de ZAPI GROUP.

Acerca de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP diseña la transición hacia un futuro totalmente eléctrico con una cartera de productos altamente integrada, que incluye controladores de movimiento, motores eléctricos y cargadores de baterías de alta frecuencia para su aplicación en vehículos totalmente eléctricos e híbridos. Ofrecemos integración de sistemas llave en mano, software de navegación autónoma y seguimiento de activos y seguridad para la gestión de flotas. Como líder mundial en electrificación con gran experiencia en sistemas, innovaciones vanguardistas y una obsesión por impulsar el éxito de los clientes, ZAPI GROUP cuenta actualmente con más de 1700 empleados en todo el mundo y unos ingresos anuales totales de más de 700 millones de dólares. Para más información, visite www.zapigroup.com.

