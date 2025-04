ZAPI GROUP presentará su cartera de productos y tecnología para la electrificación de vehículos todoterreno en bauma 2025

POVIGLIO, Italia--(BUSINESS WIRE)--abr. 3, 2025--

ZAPI GROUP, líder mundial en electrificación, presentará sus soluciones de última generación para la electrificación de vehículos y la gestión de flotas en bauma 2025, que tendrá lugar del 7 al 13 de abril en Múnich. El grupo presentará las últimas innovaciones de su amplia cartera, incluidos los transformadores CC/CC de a bordo de alta potencia, inversores y cargadores de baterías para los sectores de la construcción y los vehículos industriales.

ZAPI GROUP is showcasing next-generation solutions for vehicle electrification and fleet management at bauma 2025.

DCC3: un nuevo transformador CC/CC para sistemas auxiliares

Siendo su primera participación en bauma, ZAPI GROUP presentará el DCC3, un transformador CC/CC robusto y compacto desarrollado por Inmotion, una compañía de ZAPI GROUP. El transformador se ha diseñado para ofrecer flexibilidad y es compatible con una amplia gama de aplicaciones de construcción.

El nuevo DCC3 convierte la tensión de entrada de 250 a 900 V en una salida estable y ajustable de 12 o 24 V, suministrando hasta 10 kW de potencia para sistemas auxiliares en vehículos industriales, comerciales y utilitarios eléctricos o híbridos. El nuevo diseño del transformador ya está disponible para la creación de prototipos y para la producción en serie a finales de 2025.

Innovaciones de las soluciones de carga de ZAPI GROUP

El grupo también destacará su conjunto de soluciones de carga integradas o periféricas, reforzadas para aplicaciones de vehículos industriales y de construcción, desarrolladas por las empresas de ZAPI GROUP, Delta-Q Technologies y ZIVAN. Las tecnologías de carga incluyen:

, sistemas de carga 3 en 1 de alto rendimiento, carga rápida y compactos para aplicaciones de 3,3 kW.

, un cargador externo modular y flexible de 9 kW para entornos difíciles.

“Con una vasta trayectoria de éxito en la electrificación de vehículos, ZAPI GROUP está impulsando los sectores de la construcción y la industria hacia operaciones más seguras, eficientes y productivas", expresó Matteo Artioli, director de Ventas Globales de ZAPI GROUP. "Nos focalizamos en ofrecer tecnologías que hagan la electrificación más accesible y escalable para nuestros clientes y socios OEM."

Los asistentes a bauma 2025 pueden visitar ZAPI GROUP en el stand A3.312 para ver sus soluciones de electrificación y hablar con su equipo sobre cómo mejorar la movilidad en la construcción.

Acerca de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP diseña la transición hacia un futuro totalmente eléctrico con una cartera de productos altamente integrada, que incluye controladores de movimiento, motores eléctricos y cargadores de baterías de alta frecuencia para su aplicación en vehículos totalmente eléctricos e híbridos. Ofrecemos integración de sistemas llave en mano, software de navegación autónoma y seguimiento de activos y seguridad para la gestión de flotas. Como líder mundial en electrificación con gran experiencia en sistemas, innovaciones vanguardistas y una obsesión por impulsar el éxito de los clientes, ZAPI GROUP cuenta actualmente con más de 1700 empleados en todo el mundo e ingresos anuales totales de más de 700 millones de dólares. Para más información, visite www.zapigroup.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

