Zar antidrogas de Bolivia califica de "exorbitante" la producción de cocaína de su país
El zar antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, calificó el viernes en una entrevista con AFP de "exorbitantes" las cifras estimadas de producción de cocaína en el país, de unas 300 toneladas anuales, debido a que...
El zar antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, calificó el viernes en una entrevista con AFP de "exorbitantes" las cifras estimadas de producción de cocaína en el país, de unas 300 toneladas anuales, debido a que han mejorado las técnicas para su elaboración.
"Las cifras son exorbitantes", declaró el viceministro encargado de Sustancias Controladas del nuevo gobierno del presidente de centroderecha Rodrigo Paz. Según él, la cantidad de hojas de coca necesarias para producir un kilogramo de cocaína pasó de unas 345 kilos hace veinte años a 140 o 160 kg en la actualidad. Esta evolución permite producir más del doble de cocaína con la misma superficie cultivada.
