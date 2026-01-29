Zar fronterizo de Trump dice que ICE en Mineápolis se centrará en operaciones "selectivas", no redadas

Por Brad Brooks y Steve Gorman

MINEÁPOLIS, EEUU. 29 ene (Reuters) -

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan, recién nombrado comandante de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis, dijo el jueves que los agentes federales se centrarán en "operaciones de control estratégicas y selectivas", lo que supone un cambio en las tácticas agresivas que han provocado la indignación nacional

Homan también indicó que tiene la intención de reducir la fuerza de 3.000 agentes desplegados en la ciudad tras lo que calificó como reuniones productivas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y otros líderes locales

"Podemos hacerlo mejor", afirmó. "Hemos logrado avances significativos, una coordinación y cooperación importantes, y se van a producir cambios enormes aquí, en esta ciudad"

Su aparición sugirió una continua distensión por parte del Gobierno, que ha estado sometido a una intensa presión política para recalibrar su enfoque en Mineápolis después de que dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales

Un memorando interno recientemente publicado por un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordena a los agentes federales que se abstengan de cualquier comunicación y contacto innecesario con los "agitadores" para evitar "exacerbar la situación"

La directiva, a la que tuvo acceso Reuters el miércoles por la noche, también ordena a los agentes del ICE que solo se centren en los inmigrantes con antecedentes penales o condenas, lo que supone un cambio con respecto a las tácticas anteriores, que incluían detener de forma aleatoria a personas en la calle para exigirles pruebas documentales de su residencia legal o su ciudadanía

Homan presionó para que los agentes del ICE tengan más acceso a las cárceles de Minnesota, de modo que puedan detener a los inmigrantes ilegales cuando salen de la custodia local, argumentando que ello reduciría la necesidad de realizar redadas callejeras más perturbadoras

También afirmó que los manifestantes tienen derecho a protestar, pero les pidió que mantengan la paz

El memorando y sus palabras contrastan con el duro discurso de Trump y algunos de sus altos funcionarios el miércoles

(Reporte adicional de María Alejandra Cardona, Kristina Cooke, Ted Hesson, Andrew Goudsward, Jana Winter, Andrew Hay, Jonathan Allen y Michael Perry; editado en español por Carlos Serrano)