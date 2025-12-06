Zaragoza.- La Barbarie Teatro Musical lleva este domingo el tributo musical de 'Encanto' al Teatro de las Esquinas.

ZARAGOZA, 6 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza acoge este domingo (19.00 horas) la representación de 'Encanto, tributo musical' de la compañía La Barbarie Teatro Musical, en el que un cuerpo de once intérpretes, inspirándose en la famosa película de Disney, recrean la historia de aquel poblado mágico perdido en las montañas de Colombia en el que vive la familia Madrigal y la protagonista, la niña Maribel.

Se trata de un espectáculo musical familiar con actores en directo, coreografías y las canciones más conocidas de la cinta que han sido adaptadas al teatro para niños a partir de dos años.

Mediante un vestuario colorido, una escenografía inspirada en la casa mágica y una selección de números musicales, La Barbarie Teatro Musical transmite el arrojo de la pequeña Maribel, la única de los Madrigal que no cuenta con poderes especiales pero que no duda en hacer todo lo que esté en su mano para preservar la magia de los suyos.