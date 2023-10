El francés Johann Zarco (Ducati-Pramac) logró la primera victoria de su carrera en MotoGP al imponerse este sábado en el GP de Australia al líder del campeonato Francesco Bagnaia (Ducati), que ganó la partida a su rival Jorge Martín (Ducati-Pramac), quinto tras ser líder durante prácticamente toda la carrera.

Zarco adelantó a su compañero de equipo, Martín, en la última vuelta y cruzó la meta con sólo 0,201 segundos de ventaja sobre el italiano Bagnaia, con el piloto de Gresini Fabio Di Giannantonio tercero.

"Cruzar primero después de tantas carreras, realmente es una gran emoción", declaró Zarco. "No quiero llorar en este momento, pero creo que vendrá".

"Muchas veces tuve la posibilidad de ganar en mi carrera, pero otros pilotos me terminaban derrotando, por lo que comencé a pensar que este momento nunca llegaría", reconoció el francés.

- La llanta traicionera -

Martín encabezó la carrera durante 26 de las 27 vueltas, pero su llanta trasera cedió en el cierre y no pudo aferrarse al liderato.

El español terminó quinto, un golpe a sus aspiraciones de alcanzar el título mundial. Bagnaia tiene ahora 27 puntos de ventaja con cuatro GP por delante en la temporada.

"No hemos tomado la decisión correcta, pero ahora es fácil, desde fuera, ver cuál era la goma buena. Estoy contento, creo que hemos hecho un gran día: una muy buena pole y he pilotado bastante suave y controlando, sabiendo que al final de carrera podía ir muy al límite, pero no esperaba ese bajón de la goma y he perdido esos tres segundos que tenía", resumió Martín sobre su elección de goma blanda trasera.

Al menos no llovió durante la prueba, que fue adelantada un día ante los pronósticos de aguaceros y viento

La carrera-esprint de 13 vueltas fue trasladada al domingo pero solo se efectuará si las condiciones son seguras. El pronóstico meteorológico anticipa lluvias y ráfagas de viento de hasta 65 km/h.

Martín, quien la semana pasada ganó el esprint de Indonesia pero quedó fuera en el evento principal por un choque, perdió una ventaja de 18 puntos ante Bagnaia, en una reta final del Mundial que se ha convertido en un duelo entre los dos pilotos.

En Australia mantuvo una velocidad constante, mientras Bagnaia se vio en dificultades en la Q2 tras un lento ensayo el viernes.

- Pole desaprovechada -

Martín alcanzó su tercera pole del año, el perfecto inicio para la carrera, y tuvo un veloz arranque que dejó atrás a Bagnaia y a Brad Binder (KTM), quien terminaría cuarto.

Bagnaia no pudo seguirle el ritmo y pronto fue superado por Di Giannantonio en el tercer puesto.

Martín estaba cada vez más al frente de sus rivales, pero su llanta trasera comenzó a desgastarse al final hasta que sus seguidores lo alcanzaron en la última vuelta, logrando Zarco la victoria en el último instante.

El ganador del año pasado, Alex Rins, se retiró antes de la clasificación por un dolor de pierna en la que sufrió fracturas cuatro meses atrás en Italia.

