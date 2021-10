Zayn Malik no contesta a cargos de acoso a Hadid y su madre

El cantante Zayn Malik en la fiesta previa a los Grammy de Clive Davis en Beverly Hills, California, el 11 de febrero de 2017, izquierda, la modelo Yolanda Hadid en un evento por su libro de memorias "Believe Me" el 13 de septiembre de 2017 en Nueva York, en el centro, y la modelo Gigi Hadid en los premios Daily Front Row Fashion Media Awards en Nueva York el 9 de septiembre de 2021. Malik no refutó cargos de acoso a su novia, la supermodelo Gigi Hadid, y la madre de ésta durante una discusión violenta el 29 de septiembre en la casa de la familia a las afueras de Filadelfia. (AP Foto)