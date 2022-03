Zelda: Ocarina of Time, el buscaminas y Resident Evil, candidatos a entrar en el Salón de la fama de los videojuegos

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el buscaminas de Microsoft y Resident Evil son tres de los doce videojuegos candidatos a formar parte del Salón Mundial de la Fama de los Videojuegos, cuyos nuevos integrantes se conocerán en mayo.

El museo interactivo The Strong, de Estados Unidos, reconoce desde 2015 de forma individual los videojuegos que considera que más han influido en la cultura popular, la sociedad y la propia industria del videojuego.

El año pasado Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, Carmen Sandiego y StarCraft fueron seleccionados e incluidos en el Salón Mundial de la Fama, de una lista de finalistas que también incluía a Call of Duty, FIFA y GuitarHero, entre otros.

Este año, la lista de finalistas incluye: Assassin's Creed, Candy Crush, Dance Dance Revolution, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el Buscaminas (Minesweeper), Ms. Pacman, NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue, Civilización de Sid Meier y Words with Friends, como se recoge en un comunicado.

Los jugadores también tiene voz en esta elección, ya que hasta el 24 de marzo pueden elegir, de esta lista de candidatos, los que consideran que merecen ser incluidos en el Salón Mundial de la Fama. Los videojuegos finalmente seleccionados se conocerán el próximo 5 de mayo.