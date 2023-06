Zelenski admite que es "imposible" que Ucrania sea de la OTAN antes del fin de la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoció este viernes que será "imposible" que su país se adhiriera a la OTAN --algo que Kiev reclama con insistencia-- antes de que termine la guerra con Rusia.

"Unirse a la OTAN es la mejor garantía de seguridad para Ucrania [...] pero comprendemos que nosotros no arrastraremos a un solo país de la OTAN a una guerra", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo estonio, Alar Karis.

"Por ello, comprendemos que no pasaremos a ser un miembro de la OTAN mientras dure esta guerra, no porque no queramos sino porque es imposible", agregó.

Desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, Zelenski no ha dejado de presionar para que su país se incorpore lo más pronto posible a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea.

El jueves, el presidente ucraniano instó a los dirigentes europeos, reunidos en una cumbre en Moldavia, a reforzar su apoyo a Ucrania y a dejar de lado las "dudas" sobre la adhesión de su país a la OTAN.

La Alianza, aunque se ha mostrado en principio favorable a una eventual adhesión de la exrepública soviética, de momento no ha anunciado ningún calendario al respecto, por temor a una escalada con Moscú.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló en abril que la prioridad para Ucrania debía ser ganar la guerra.

La organización prevé tratar la cuestión de esa posible incorporación durante la cumbre que celebrará en Lituania en julio.

Los países occidentales aportan ya una ayuda militar y financiera de miles de millones de dólares a Ucrania, crucial para sus esfuerzos bélicos.

bur/sba/jvb/es

AFP