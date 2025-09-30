Zelenski advierte de la situación "crítica" de la central nuclear de Zaporiyia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió el martes de la situación "crítica" de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, que lleva siete días seguidos desconectada de la red eléctrica.

"La situación es crítica. Debido a los ataques rusos, la planta ha quedado desconectada de su suministro eléctrico y de la red. Está siendo alimentada con electricidad procedente de generadores diésel", dijo Zelenski en su discurso diario.

"Son los rusos quienes obstaculizan la reparación de las líneas eléctricas de la planta y la restauración de la seguridad básica con sus bombardeos. Y esto es una amenaza para absolutamente todos", añadió.

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Sus seis reactores están detenidos, pero necesita un suministro eléctrico externo para seguir enfriándolos.

bur-mmp/pc/sag