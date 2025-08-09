Zelenski advierte que no pueden “tomarse decisiones sin Ucrania” sobre el conflicto

El presidente Volodimir Zelenski advirtió este sábado que no pueden "tomarse decisiones sin Ucrania" sobre la guerra y reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió en redes sociales, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se preparan para reunirse en Alaska el 15 de agosto para intentar poner fin a ese conflicto.

El encuentro se realizará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido reiteradamente tener voz y voto en el asunto.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables.

Según el presidente estadounidense, Kiev tendría que hacer concesiones territoriales para poner fin al conflicto.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será por tanto el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021) y la primera vez que Putin pise suelo estadounidense desde 2015, cuando gobernaba el demócrata Barack Obama.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.