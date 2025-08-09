LA NACION

Zelenski advierte que no pueden “tomarse decisiones sin Ucrania” sobre el conflicto

El presidente Volodimir Zelenski advirtió este sábado que no pueden "tomarse decisiones sin...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Zelenski advierte que no pueden “tomarse decisiones sin Ucrania” sobre el conflicto
Zelenski advierte que no pueden “tomarse decisiones sin Ucrania” sobre el conflictoROMAN PILIPEY - AFP

El presidente Volodimir Zelenski advirtió este sábado que no pueden "tomarse decisiones sin Ucrania" sobre la guerra y reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz", advirtió en redes sociales, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se preparan para reunirse en Alaska el 15 de agosto para intentar poner fin a ese conflicto.

El encuentro se realizará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido reiteradamente tener voz y voto en el asunto.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables.

Según el presidente estadounidense, Kiev tendría que hacer concesiones territoriales para poner fin al conflicto.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será por tanto el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021) y la primera vez que Putin pise suelo estadounidense desde 2015, cuando gobernaba el demócrata Barack Obama.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.

LA NACION
Más leídas
  1. La drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
    1

    “Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente

  2. Una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir el examen de residencias médicas
    2

    Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir

  3. Cómo era el examen que ninguno de los alumnos que se presentó pudo revalidar
    3

    Residencias médicas: cómo era el examen que ninguno de los alumnos que se presentó pudo revalidar

  4. Las reacciones del arco político a las medidas anunciadas por el Presidente
    4

    Las reacciones del arco político a las medidas anunciadas por Javier Milei: de “ilegal” a “fanatismo ideológico”

Cargando banners ...