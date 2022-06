Zelenski afirma que cada día mueren "entre 60 y cien soldados" de Ucrania en combate con las fuerzas rusas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que cada día mueren "entre 60 y cien soldados" en combates con las fuerzas rusas y las milicias separatistas de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el marco del conflicto desatado el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"La situación es muy difícil. Estamos perdiendo entre 60 y cien soldados al día, muertos en combate, y alrededor de 500 heridos en acción. Estamos manteniendo nuestro perímetro defensivo", ha explicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Newsmax. Así, ha dicho que este perímetro "no es algo natural, sino una barrera física" creada por la población ucraniana.

Zelenski ha subrayado que Rusia es "un poder oscuro" y ha advertido de que las autoridades rusas "no se van a detener en Ucrania". "Otros países, las antiguas repúblicas soviéticas y miembros de la Unión Europea (UE), algunos de ellos ya en la OTAN, están bajo amenaza", ha subrayado.

Sin embargo, ha hecho hincapié en la "debilidad" de Rusia por no lograr ocupar Ucrania ni "asesinar al líder" del país, en referencia a sí mismo. "Si no puedes hablar, es debilidad. Es debilidad empezar la guerra, ya lo han demostrado. Si no puedes ocupar ese país, es debilidad", ha argumentado.

"Al mismo tiempo, si quieres que algo le pase a la familia del líder de otro país, es incapacidad política a la hora de hacer algo", ha señalado. "Todo el mundo sabe que estoy aquí. Puedes lanzar bombas contra este lugar, pero, ¿qué logarías?", se ha preguntado el presidente ucraniano.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está "casi aislado". "El mundo siempre sigue dándole una oportunidad, ya que las sanciones no han sido aplicadas en su totalidad. Hay huecos cuando algunos líderes dicen que debería ofrecerse una salida al líder ruso", ha sostenido.

Zelenski ha recalcado además que el mundo debe dejar de defender las "atrocidades" de Putin y ha reclamado más sanciones contra Rusia. "La situación más difícil es en el este de Ucrania y en el sur de Donetsk y Lugansk", ha apuntado el mandatario, que ha agregado que "Dios" está de parte de Ucrania.