Zelenski afirma que crimea sólo puede volver a ucrania por la vía diplomática

21 nov (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció que la península de Crimea, tomada por Rusia en 2014, solo podría volver a la soberanía ucraniana por la vía diplomática. Zelenski, en una entrevista con Fox News en un tren en Ucrania y emitida el miércoles, dijo que su país no podía permitirse perder el número de vidas que sería necesario para recuperar Crimea por medios militares.

Volvió a rechazar cualquier noción de ceder cualquier territorio ya ocupado por las fuerzas de Moscú, diciendo que Ucrania "no puede reconocer legalmente ningún territorio ocupado de Ucrania como ruso". "Ya estaba mencionando que estamos dispuestos a recuperar Crimea diplomáticamente", dijo Zelenski a Fox News a través de un intérprete.

"No podemos gastar decenas de miles de nuestros habitantes para que perezcan con tal de que Crimea vuelva (...) y aun así no es un hecho que podamos traerla de vuelta con las armas en la mano. Entendemos que Crimea puede ser recuperada diplomáticamente". Rusia se apoderó de Crimea y se la anexionó en 2014, después de que una revuelta popular provocara la huida del país de un presidente afín a Rusia y de que los aliados rusos se apoderaran de franjas de territorio en el este de Ucrania. Desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, sus tropas han capturado alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano y proclamado la anexión de cuatro provincias, aunque Moscú no controla plenamente ninguna de ellas. Zelenski ha propuesto una fórmula de paz y un "plan de victoria" sustentado en la retirada de las tropas rusas de Ucrania. Pero sus últimos llamamientos han hecho hincapié en las garantías de seguridad para su país y en una invitación a ingresar en la OTAN, noción rechazada de plano por Moscú. (Información de Ron Popeski en Winnipeg; edición de Lincoln Feast; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters