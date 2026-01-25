Zelenski afirma que documento de garantías de seguridad de EEUU está listo

VILNA, 25 ene (Reuters) - El documento estadounidense sobre las garantías de seguridad para Ucrania está completamente listo y Kiev espera el momento y el lugar para firmarlo, declaró el domingo el presidente Volodímir Zelenski.

"Para nosotros, las garantías de seguridad son ante todo garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. El documento está listo al 100%, y estamos a la espera de que nuestros socios confirmen la fecha y el lugar en que lo firmaremos", declaró el líder ucraniano en una rueda de prensa durante una visita a Vilna, la capital lituana.

"A continuación, el documento se enviará para su ratificación al Congreso estadounidense y al Parlamento ucraniano", añadió.

