Zelenski afirma que el cese de ataques a infraestructuras energéticas podría aplicarse rápidamente

Por Yuliia Dysa y Tom Balmforth

20 mar (Reuters) - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que se podría establecer rápidamente un alto el fuego energético en la guerra con Rusia, pero advirtió que Ucrania respondería de la misma manera si Moscú violara los términos del alto el fuego limitado. Después de hablar el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez desde sus desastrosas conversaciones en el Despacho Oval, Zelenski dijo que Kiev elaboraría una lista de instalaciones que podrían ser objeto de un alto el fuego parcial negociado por Washington. Esa lista podría incluir no solo la energía, sino también la infraestructura ferroviaria y portuaria, dijo, un día después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablara con Trump y acordara detener los ataques a la infraestructura energética. «Entiendo que hasta que no lleguemos a un acuerdo (con Rusia), hasta que no haya un documento correspondiente sobre un alto el fuego, aunque sea parcial, creo que todo seguirá volando», dijo Zelenski refiriéndose a los drones y misiles. Cuando la sesión informativa en línea de Zelenski con periodistas llegaba a su fin, las autoridades regionales informaron de un ataque masivo con drones en la ciudad ucraniana de Kropivnitski, cuyas imágenes en las redes sociales mostraban grandes incendios y daños en edificios de apartamentos.

Las autoridades dijeron que el ataque también dañó la infraestructura ferroviaria. El gobernador regional dijo que se registraron algunos heridos. El líder ucraniano, que parecía cansado mientras hablaba con los periodistas, describió su llamada telefónica con Trump como «probablemente su conversación más sustantiva y positiva» hasta la fecha y añadió que no se había sentido presionado. La lectura contrastó con la áspera imagen de la última reunión de Zelenski con Trump el 28 de febrero, que estaba destinada a llevarles a firmar un acuerdo sobre minerales, pero que en su lugar se convirtió en una disputa a gritos. Cuando se le preguntó en la rueda de prensa si seguía queriendo que Trump visitara Ucrania, Zelenski dijo que sí y que creía que sería útil para el presidente de EEUU en sus esfuerzos por detener la guerra.

NUEVA REUNIÓN PARA DISCUTIR DETALLES TÉCNICOS El enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha dicho que el domingo tendrá lugar en Yeda, Arabia Saudí, otra ronda de conversaciones entre responsables rusos y estadounidenses, con el objetivo de lograr un alto el fuego permanente y el fin de la guerra, pero no está claro si Ucrania participará en esas conversaciones. Zelenski dijo que los representantes ucranianos y estadounidenses podrían reunirse de nuevo en Arabia Saudí el viernes, sábado o domingo para discutir los detalles técnicos. El mandatario ucraniano dijo que quería entender cómo se supervisaría el alto el fuego parcial, aunque añadió que pensaba que tendría éxito si Estados Unidos se ofrecía a hacerlo. Un comunicado de la oficina presidencial de EEUU dijo anteriormente que Trump sugirió a Zelenski que EEUU podría ayudar a gestionar, y posiblemente poseer, las centrales nucleares y la infraestructura energética de Ucrania. Zelenski dijo que él y Trump solo hablaron de la enorme central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, en el sureste de Ucrania, durante su llamada telefónica.

Añadió que le dijo a Trump que Kiev estaría dispuesta a discutir la participación de Estados Unidos en la modernización e inversión en la planta nuclear si esta es devuelta a Ucrania. Zelenski dijo que creía que Putin no aceptaría un alto el fuego total mientras las tropas ucranianas permanecieran en la región occidental rusa de Kursk.

Las fuerzas de Kiev lanzaron una incursión sorpresa en la región en agosto del año pasado, pero desde entonces han sido empujadas de nuevo a una pequeña franja de tierra durante una operación en varias etapas por parte de Rusia. Zelenski también dijo que Ucrania había recibido nuevos suministros de varios aviones de combate F-16, pero se negó a decir exactamente cuántos o cuándo había tenido lugar la entrega. (Información de Yuliia Dysa y Tom Balmforth; edición de Nia Williams y Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)