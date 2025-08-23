Zelenski afirma que el Sur global debe empujar a Rusia hacia la paz

KIEV, 23 ago (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el sábado que los países del Sur Global deben presionar a Rusia para que ponga fin a su guerra con Ucrania, ayudando incluso a sentar al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, a la mesa de negociaciones.

"He reafirmado mi disposición a cualquier formato de reunión con el líder ruso. Sin embargo, vemos que Moscú vuelve a intentar alargarlo todo aún más", escribió Zelenski en la red social X tras hablar con su par sudafricano, Cyril Ramaphosa.

"Es importante que el Sur Global envíe señales relevantes y empuje a Rusia hacia la paz", agregó.

