Zelenski afirma que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva rusa en Sumi

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que las tropas ucranianas han "frustrado" la ofensiva de Rusia en la región de Sumi (noreste), después de varios meses de intensos combates en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden de su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"A día de hoy, podemos afirmar que la ofensiva rusa en la región de Sumi ha sido completamente frustrada por nuestras fuerzas", ha indicado a través de su canal en Telegram tras reunirse con la cúpula del Ejército.

Zelenski ha matizado que los combates en las zonas fronterizas de la mencionada región "continúan", pero ha asegurado que "el grupo ruso que se dirigía a Sumi ha perdido capacidad ofensiva debido a las bajas sufridas".