Zelenski afirma que los F-16 que recibirá Ucrania no serán suficientes contra la flota aérea rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que la cantidad de aviones de combate F-16 que han sido comprometidos ya por algunos de sus socios europeos no serán suficientes para contrarrestar la flota aérea rusa.

Zelenski, que no ha dado un número exacto de los aviones que Ucrania recibirá, ha remarcado que "no serán suficientes" y si bien la decisión entregarlos fue "estratégica" la cantidad "aún no lo es", según ha contado en una conferencia de prensa para las agencias de noticias ucranianas.

"Hay una gran cantidad de aviones que he acordado con otros países (...) Definitivamente nos van a fortalecer, pero ¿habrá suficientes de estos aviones para luchar a la par con la flota aérea rusa? No creo que sea suficiente", ha valorado.

Está previsto que Ucrania reciba hasta final de año unos 80 cazas de este tipo, después de que Estados Unidos diera luz verde tras meses de incertidumbre, en medio del temor de que esto pudiera provocar una escalada de las tensiones con Rusia.

Tras la última cumbre de la OTAN, celebrada la semana pasada en Washington, Países Bajos, Dinamarca y Noruega, anunciaron las primeras entregas de estas aeronaves de fabricación estadounidense para poder ser ya utilizadas durante el verano, después además de varios meses de formación de pilotos ucranianos.

Asimismo, Zelenski ha asegurado que son al menos 25 los sistemas de defensa aérea Patriot que Ucrania necesita para protegerse de los bombardeos rusos. "Así estará el cielo completamente cerrado", ha dicho, sin ofrecer detalles de cuántos poseen actualmente las Fuerzas Armadas ni los que recibirán en el futuro.

Europa Press