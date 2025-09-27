Zelenski afirma que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este sábado que Israel le envió un sistema antiaéreo Patriot, un tipo de armamento de fabricación estadounidense muy costoso y esencial para repeler los ataques de misiles rusos.

"Un sistema israelí [Patriot] está funcionando en Ucrania desde hace un mes", declaró Zelenski en rueda de prensa, sin precisar si Kiev pagó por él o si se trata de una donación.

En abril, el diario New York Times, citando fuentes oficiales estadounidenses, afirmó que Israel pensaba devolver uno de sus sistemas Patriot, que luego sería enviado a Ucrania, porque el ejército israelí quería dotarse de material más moderno.

Cuando Rusia inició su invasión de Ucrania, en febrero de 2022, Israel adoptó una posición neutral y no sancionó a Moscú, a diferencia de otros países.

Pero sus lazos con Moscú se degradaron ante el refuerzo de la alianza entre Rusia e Irán, acusado de proporcionar drones de ataque al Kremlin; y también a raíz de la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza, que las autoridades rusas condenaron.

Además, Zelenski dijo que Ucrania le entregó a Trump detalles sobre las armas que desea recibir Ucrania en el marco de un plan para comprar US$90.000 millones en armamento a Washington, al que ya se había referido el pasado agosto.

