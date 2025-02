zelenski afirma que un dron ruso daña el refugio antirradiación de central de chernóbil

(Actualiza con citas de autoridades y contexto)

Por Max Hunder y Anastasiia Malenko

KIEV, 14 feb (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el viernes que un dron ruso había causado importantes daños en el refugio de contención de radiación de la central nuclear en desuso de Chernóbil, durante la noche. Tanto Zelenski como el organismo de control de la energía atómica de la ONU afirmaron que los niveles de radiación seguían siendo normales tras el incidente, que se produjo mientras altos funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos se reunían en la Conferencia de Seguridad de Múnich para debatir sobre la guerra en Ucrania.

El ingeniero jefe de la central de Chernóbil, en declaraciones a la prensa en el lugar de los hechos, dijo que un avión no tripulado había explotado en el interior y dañado la estructura destinada a evitar la propagación de la radiación. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, acusó a Zelenski de orquestar un ataque con un dron para que coincidiera con el acontecimiento de Múnich, como parte de un esfuerzo de presión para conseguir más armas y dinero de Occidente.

Chernóbil fue el escenario de la peor catástrofe nuclear civil del mundo, cuando uno de sus cuatro reactores explotó en 1986. Ese reactor está ahora rodeado por un refugio para contener la radiación persistente. El último reactor operativo de Chernóbil cerró en 2000. Rusia ocupó la central y sus alrededores durante más de un mes en su intento de tomar la capital ucraniana, Kiev, al comienzo de la invasión. El avión no tripulado impactó contra el refugio contra la radiación, provocando un incendio que luego fue extinguido, escribió Zelenski en la aplicación Telegram.

"Según las primeras evaluaciones, los daños en el refugio son importantes", señaló.

El ingeniero jefe de Chernóbil, Oleksandr Tytarchuk, dijo que los equipos de emergencia estaban trabajando para minimizar las secuelas del incidente. "La barrera que debía impedir la propagación de sustancias radiactivas ha dejado de funcionar según su diseño original", declaró Tytarchuk a la prensa en la central.

Agregó que el dron "golpeó la cubierta exterior, la perforó, cayó en el sistema y explotó allí" Si la explosión se hubiera producido 15-20 metros más lejos, dijo, "habría golpeado directamente el viejo refugio, que tiene 40 años".

El servicio de seguridad ucraniano SBU mostró imágenes de lo que, según dijo, era el avión no tripulado, que transportaba una ojiva de alto poder explosivo.

Dijo que se trataba de un Geran-2, el nombre ruso del Shahed-136 de diseño iraní, y que su objetivo era alcanzar el recinto del reactor. Marcel Plichta, investigador del Centre for Global Law and Governance de la Universidad de St Andrews en Escocia, declaró que las imágenes difundidas por Ucrania mostraban casi con toda seguridad un Shahed-136. "La ojiva de estos aviones no tripulados suele ser de unos 30 kg, lo que es notable porque significa que Rusia puede acaparar titulares lanzando el ataque, pero probablemente no causaría grandes cantidades de daño como se vería con un misil tradicional", explicó.

"Rusia utiliza con frecuencia ataques como éste para recuperar el control de la narrativa", agregó.

El refugio, una enorme estructura arqueada de acero y hormigón, se completó en 2019 para cubrir una versión anterior de construcción soviética, que se había deteriorado.

Mide 108 metros de alto y 162 metros de largo, abarca 257 metros y tiene una vida útil de al menos 100 años, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Costó 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) y fue financiado por 45 países e instituciones donantes.

