Zelenski agradece a Von der Leyen su "inquebrantable apoyo" y los anuncios sobre Ucrania

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que los varios anuncios realizados este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evidencian su "inquebrantable apoyo" y confía en aplicar "por completo" todas las iniciativas.

Dentro de su discurso del Estado de la Unión Europea (SOTEU), la jefa del Ejecutivo comunitario ha anunciado una alianza de drones con Ucrania para la que destinarán 6000 millones del préstamo ERA, la herramienta acordada por el G7 que prevé el préstamo de fondos al Gobierno ucraniano que los devolverá con los fondos rusos inmovilizados en territorio europeo.

"Como ha quedado de manifiesto con el ataque de hoy sobre Polonia, la futura alianza de drones puede convertirse en la piedra angular de la defensa aérea eyropea", ha resaltado Zelenski, que ha abogado en redes sociales por que este nuevo instrumento no sólo contemple intercambio de información sino "mecanismos reales" para "neutralizar" las amenazas rusas "en el espacio aéreo común".

Von der Leyen también ha anunciado que junto a Ucrania y otros socios organizará una cumbre de la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos trasladados a suelo ruso, "casi 20.000" como ha vuelto a recordar Zelenski.

"Esta guerra se ha convertido en una profunda tragedia personal para miles de familias rotas", ha lamentado.