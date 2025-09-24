Zelenski agradece al Rey el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a Ucrania

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al Rey Felipe VI el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a su país desde que se produjo la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Ambos han coincidido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde el Rey ha sido el primero en hablar en esta segunda jornada y le ha seguido precisamente el mandatario ucraniano. Según ha indicado Zelenski en su perfil en la red social X, ha mantenido "una buena conversación" con el monarca, con quien ya había tenido ocasión de hablar durante las dos ocasiones en las que el presidente ucraniano ha visitado España, en octubre de 2023 y en mayo de 2024.

"España apoya a Ucrania en muchas áreas: humanitaria, militar y económica", ha resaltado, "pero lo que más importa es que este apoyo es efectivo y genuino". "Gracias por vuestra verdadera solidaridad con nuestro pueblo", ha rematado Zelenski.

Precisamente, Felipe VI se ha referido al conflicto en Ucrania durante su discurso ante la Asamblea General. "La paz en Europa no será posible sin justicia ni responsabilidad", ha advertido. En este sentido, ha dicho que "España seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas".