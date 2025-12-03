Zelenski anuncia contactos en Bruselas con asesores de seguridad europeos de cara a las conversaciones con EEUU
Ucrania.- Zelenski anuncia contactos en Bruselas con asesores de seguridad europeos de cara a las conversaciones con EEUU
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que el jefe de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, se reunirá este miércoles en Bruselas, la capital belga, con los asesores de seguridad nacional de varios países europeos, un encuentro que contará con la presencia del jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano, Andri Hnatov.
El mandatario, que ha indicado que está previsto que Umerov y Hnatov informen a sus "colegas europeos" sobre los contactos del martes entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha apuntado a que ambos iniciarán posteriormente los preparativos para las próximas reuniones con el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump.
"También abordarán el componente europeo de la arquitectura de seguridad, que es tan necesaria", ha aseverado Zelenski, que ha especificado que la reunión con los enviados de Trump tendrá lugar en Estados Unidos, según un comunicado difundido a través de redes sociales.
"Como siempre, Ucrania trabajará de forma constructiva para lograr una paz verdadera. Espero un nuevo informe tras los resultados de las reuniones de hoy en Europa", ha apuntado.
Otras noticias de Guerra en Ucrania
“Alarmante e indignante”. Cómo una isla paradisíaca se convirtió en un refugio inesperado de la “flota fantasma” de Rusia e Irán
Europa cierra filas con Zelensky mientras crece la presión sobre el plan de paz impulsado por Trump
- 1
Murió Santiago Fredes, el entrenador de Club Luján, a los 35 años
- 2
El pedido a los militares de EE.UU. que sacó de quicio a Donald Trump
- 3
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 4
Desde Nueva Zelanda: llegó al país hace 30 años y creó una solución para un problema que pocos miraban