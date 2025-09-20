Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en la ONU entre nuevos ataques aéreos rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana en medio de la intensificación de la ofensiva rusa.

Rusia realizó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra Ucrania en una andanada que mató al menos a tres personas y dejó decenas de heridos, según dijo Zelenski este sábado.

El presidente ucraniano anunció que sostendría "una reunión con el presidente de Estados Unidos" y precisó que discutiría sobre las garantías de seguridad para Ucrania y sanciones contra Rusia durante las conversaciones con Trump.

Ucrania ha insistido en garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido que cualquier plan que considere el despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería inaceptable.

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra quedó estancado y Rusia ha descartado una reunión entre el presidente Putin y Zelenski, algo que Kiev dice que es la única manera para alcanzar la paz.

"Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego", dijo Zelenski en declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado.

"Estamos listos para una reunión con Putin. He hablado de esto. Tanto bilateral como trilateral. Él no está listo", dijo Zelenski.

En el último ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania, "un misil con municiones de racimo impactó directamente en un edificio de apartamentos" en Dnipro, dijo Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano publicó imágenes de autos y un edificio en llamas mientras rescatistas trasladaban a una persona a un lugar seguro entre los escombros.

En la región de Dnipropetrovsk, los ataques mataron a una persona e hirieron a 26, con un hombre en estado grave, dijo Serguii Lysak, jefe militar regional.

- Batalla "intensa" -

Los ataques se produjeron un día después de que tres aviones de combate rusos violaran el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN en el flanco oriental de la alianza, una acusación que Moscú negó.

Esta incursión provocó temores en Occidente de una nueva y peligrosa provocación de Moscú después de que Polonia se quejara la semana pasada de que unos 20 drones rusos sobrevolaron su territorio.

Zelenski repitió el llamado a encontrar "soluciones conjuntas" para derribar drones sobre Ucrania "junto con otros países".

Rusia, que ha estado avanzando en el territorio ucraniano durante meses, anunció el sábado que sus tropas habían capturado la aldea de Berezove en la región de Dnipropetrovsk.

En la región nororiental de Járkov, estaban en curso "acciones intensas" en el área clave de Kupiansk, dijo Zelenski sobre un centro ferroviario que Ucrania recuperó en su ofensiva de 2022.

Mientras tanto, funcionarios rusos dijeron que sus fuerzas habían repelido "masivos" ataques ucranianos en las regiones de Volgogrado y Rostov, mientras que una persona resultó herida en la región cercana de Sarátov.

El gobernador de la región de Samara en Rusia dijo que atacaron "instalaciones de combustible y energía" pero no especificó la magnitud de los daños.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que sus sistemas de alerta de defensa aérea "interceptaron y destruyeron" 149 drones ucranianos durante la noche, incluidos 27 sobre la región de Sarátov y 15 sobre la región de Samara.

Tres rondas de negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances para terminar con la guerra y apenas permitieron acordar unos intercambios de prisioneros a gran escala.

Rusia no baja los brazos en plantear demandas hasta ahora no negociables, incluyendo que Ucrania ceda completamente la región oriental de Donbás, que controla en algunas partes.

Kiev rechaza de plano hacer concesiones territoriales y quiere que tropas europeas sean desplegadas en Ucrania como fuerza de paz, algo que Moscú considera inaceptable.

