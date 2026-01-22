Zelenski anuncia un acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia.

"Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas", dijo Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. "El documento tiene que ser firmado por las partes", agregó.

Sin embargo, otra de las cuestiones clave en las negociaciones para un acuerdo de paz con Rusia, la gestión del este de Ucrania parcialmente ocupado, "todavía no lo hemos resuelto", reconoció.