Zelenski aplaude el "contundente mensaje" de las sanciones de EE.UU. contra Moscú

Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra, declaró el jueves el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Esperábamos esto. Esperemos que funcione, es muy importante", declaró el presidente ucraniano a su llegada a Bruselas para una cumbre europea.

"Debemos, junto con Europa y Estados Unidos, aumentar la presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra", añadió.

En la víspera, la Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció medidas contra gigantes petroleras de ese país.

Zelenski agradeció en la red social X estas sanciones a Trump. "Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta", afirmó.

Trump expresó su frustración con Vladimir Putin el miércoles y anunció lo que describió como sanciones "enormes" contra la industria petrolera rusa.

Las sanciones estadounidenses implican la congelación de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición de que todas las empresas estadounidenses negocien con los dos gigantes petroleros rusos.

Al mismo tiempo, la Unión Europea anunció el miércoles que había llegado a un acuerdo para endurecer sus sanciones sobre los hidrocarburos rusos y cortar la financiación a la maquinaria bélica del Kremlin.

ob-fpo/jca/chl/msr/dbh