Zelenski aplaude las nuevas sanciones europeas y pide misiles Tomahawk y más medidas contra Rusia

BRUSELAS, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este jueves la aprobación de la última ronda de sanciones europeas y estadounidenses contra Rusia, reclamando que se eleve la presión internacional contra Rusia y que Estados Unidos dé más pasos y tome una decisión sobre la entrega de misiles de largo alcance Tomahawk.

En declaraciones a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, el mandatario ucraniano ha valorado el paso de la UE con su 19ª tanda de sanciones que ataca el gas natural licuado, la flota fantasma y el sector bancario ruso, además del paso de Washington para sancionar a empresas petroleras rusas "marcarán la diferencia".

Así ha insistido en que es "muy importante" el paso de la UE y de Estados Unidos. "Es una buena señal para que otros países del mundo se sumen a las sanciones", ha afirmado, reiterando que la presión debe "continuar y continuar" hasta que el presidente ruso, Vladimir Putin, detenga la guerra.

A este respecto, Zelenski ha hecho referencia a los misiles de largo alcance Tomahawk que el presidente estadounidense, Donald Trump, estudia enviar a Ucrania y que permitiría realizar ataques profundos en territorio ruso. "No puedo compartir muchos detalles, pero espero que esa decisión se tome. Es una decisión muy sensible, pero es como las sanciones antes", ha indicado, poniendo las sanciones contra el sector energético ruso de ejemplo sobre los pasos que han ido dando los actores internacionales contra Rusia.

Respecto a la perspectiva de negociaciones de paz con Rusia, después de que se haya enfriado la cumbre entre Trump y Putin anunciada en Budapest, el líder ucraniano ha insistido en que Kiev se abre a un alto el fuego y a lanzar negociaciones, pero estas deben ser "justas" y buscar una "paz duradera".